فيديو تيك توك يقود لاكتشاف جنس ونوع جديد من الأسماك الجوفية في الهند

وكالات /سما/

نيو دلهي/سما- أعلن فريق من العلماء بعد جهود ميدانية شاقة عن تحديد جنس ونوع جديدين من الأسماك الجوفية في ولاية بيهار شمالي الهند، تحديدًا في سهل الغانغ الهندي. أطلق الباحثون على هذا الكائن الصغير عديم اللون اسم Gangaichthys indonepalicus، لتكون أول سمكة من نوعها تسجل في حوض نهر الغانغ وتعيش في باطن الأرض.

بدأت قصة الاكتشاف عام 2024 عندما نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو قصيرًا على تطبيق تيك توك يظهر سمكة صغيرة غريبة الشكل تخرج من بئر مياه بالقرب من الحدود بين الهند ونيبال. أثار الشكل الفريد للسمكة في الفيديو انتباه الفريق البحثي، خاصة مع عدم وجود أي أسماك جوفية معروفة في تلك المنطقة حينها، ما دفعهم للبحث والتحقق من هويتها.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة ZooKeys المتخصصة، وهي ثمرة تعاون دولي بين علماء من الهند والصين، شاركت فيه مؤسسة تاكراي للحياة البرية في مومباي، وجامعة شيفاجي، ومركز إشعاع السنكروترون في شنغهاي، بالإضافة إلى هيئة المسح الحيواني الهندي.

لم تكن مهمة الحصول على عينات من هذه السمكة سهلة أبدًا. اضطر الباحثون لإجراء عمل ميداني مرهق في ولاية بيهار، حيث قاموا بضخ كميات ضخمة من المياه يدويًا من خلال المضخات اليدوية المحلية. بعد ضخ حوالي 2000 لتر من المياه، ظهرت العينة الأولى لكنها تعرضت للتلف وماتت فورًا. واستغرق الحصول على العينة الثانية والوحيدة السليمة ضخ 500 لتر إضافية من البئر نفسها، وأصبحت هذه العينة هي النموذج المعتمد الرسمي لتوصيف النوع الجديد.

تتميز هذه السمكة بحجم صغير جدًا، إذ لا يتجاوز طولها 4 سنتيمترات، وامتلاكها تكيفات بيولوجية مذهلة تمكنها من العيش في بيئة الظلام الدامس تحت الأرض. من بين هذه التكيفات وجود عيون صغيرة جدًا مغطاة بطبقة من الجلد، وجسم شفاف عديم الألوان تمامًا، وغياب كامل للأضلاع. استخدم الباحثون تقنيات متقدمة للتأكد من أن هذه السمكة تمثل جنسًا مستقلًا تماما ضمن فصيلة أسماك الثعبان الأرضي.

أوضح الفريق البحثي خيارات التسمية العلمية للاكتشاف الجديد. اختار الباحثون اسم الجنس Gangaichthys كإشارة إلى نهر الغانغ الذي يعتبر شريان الحياة لملايين السكان الهنود، ومصدرًا حيويًا للمياه والغذاء، ويحتل مكانة مقدسة في الديانة الهندوسية. أما اسم النوع indonepalicus، فاختاره الفريق ليعكس الانتشار الجغرافي للسمكة على امتداد الحدود بين الهند ونيبال.

قال الفريق البحثي في تعليقه على أهمية هذا الاكتشاف: "الشكل الفريد للسمكة في الفيديو، وعدم وجود أي أسماك جوفية معروفة في المنطقة، دفعانا للبحث عنها والتعرف عليها". أشار الباحثون إلى أن الهند، رغم كونها بلدًا غنيًا بالتنوع البيولوجي الاستثنائي، تعاني من فجوة معرفية كبيرة في تصنيف الأنواع وتوزيعها الجغرافي. أضافوا أن هذا الاكتشاف البارز يعكس الواقع الحالي لأبحاث التنوع البيولوجي في الهند، لكن أخذ عينات من الموائل الجوفية يمثل تحديًا استثنائيًا للغاية، وأن هناك العديد من الأنواع التي لا تزال في انتظار الاكتشاف والتوثيق.

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