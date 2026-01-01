دراسة حديثة تربط بق الفراش بنقل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

وكالات /سما/

أسفرت دراسة بحثية حديثة عن نتائج مثيرة للقلق بشأن دور بق الفراش المحتمل في نشر العدوى البكتيرية. كشف الباحثون احتمالية قيام هذه الحشرات الصغيرة بنقل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين المعروفة اختصاراً بـ MRSA، ما يثير مخاوف صحية جديدة حول هذه الآفات الشائعة في المنازل والفنادق حول العالم.

يتسم بق الفراش بأنه حشرات بنية صغيرة الحجم، إذ لا يتجاوز طول الحشرة البالغة حجم بذرة التفاح تقريباً. تميل هذه الحشرات للاختباء في المراتب والشقوق والأثاث، وتنشط غالباً في ساعات الليل للتغذي على دماء الإنسان. تترك لدغاتها آثاراً تشمل بثوراً حمراء وحكة مزعجة، وقد تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

أجرى باحثون من جامعة ساوث داكوتا تجاربهم بتعريض بق الفراش لجلد اصطناعي ملوث ببكتيريا MRSA. أظهرت نتائج هذه التجارب قدرة الحشرات على التقاط البكتيريا خلال وجبة دم واحدة فقط، والاحتفاظ بها ونقلها في الوجبات التالية. غير أن الباحثين لم يترددوا في التأكيد على أن هذه النتائج لا تثبت بعد أن بق الفراش ينقل MRSA للبشر في الظروف الطبيعية الفعلية.

قال خوسيه بيتري، الذي يعمل حالياً في جامعة بيردو، إن "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان بق الفراش قادراً بالفعل على نقل هذه البكتيريا للبشر"، مؤكداً أن النتائج "تغير منظورنا لدور بق الفراش في الصحة العامة".

تُصنف بكتيريا MRSA ضمن أنواع البكتيريا صعبة العلاج نظراً لمقاومتها الشديدة للعديد من المضادات الحيوية الشائعة مثل الميثيسيلين والبنسلين. قد تسبب هذه البكتيريا التهابات جلدية محدودة، لكن خطورتها تزداد بشكل كبير إذا وصلت إلى مجرى الدم عبر جرح مفتوح، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية شديدة وخطيرة.

تؤكد الدكتورة شانون سكيد، عالمة الحشرات، أن بق الفراش يتسم بصعوبة التخلص منه بعد دخول المنزل أو غرفة الفندق، نظراً لقدرته الفائقة على الاختباء في الشقوق والفجوات والأمتعة المختلفة. قد يصعب كشف الإصابة في البداية نتيجة صغر حجم الحشرة، لكن ثمة علامات يمكن الانتباه إليها، مثل بقع الدم الصغيرة على الملاءات وأغطية الوسائد، والنقاط السوداء الناتجة عن فضلات الحشرات، والرائحة العفنة، إضافة إلى البيوض الصغيرة ذات اللون الفاتح أو الأبيض اللؤلؤي.

ينصح الخبراء المسافرين بضرورة فحص غرف الفنادق بعناية قبل الإقامة فيها، وتجنب وضع الحقائب على السرير أو بالقرب منه، وفحص الأمتعة بشكل دقيق عند العودة إلى المنزل، مع ضرورة غسل الملابس فوراً. وفي حال تأكيد الإصابة، يمكن الاستعانة بشركات متخصصة في مكافحة الآفات، إذ قد تتطلب بعض الحالات استخدام المبيدات الحشرية أكثر من مرة واحدة. كما يمكن الاعتماد على مسحوق السيليكا المجفف الذي يعمل على امتصاص الرطوبة من جسم الحشرة ويساعد في القضاء عليها.

رغم المخاوف التي أثارتها نتائج الدراسة، يشدد الخبراء على أن الأدلة المتاحة حالياً لا تكفي للقول بأن بق الفراش يمثل وسيلة مؤكدة لنقل MRSA أو غيرها من الأمراض بين البشر في الواقع العملي. يرى الباحثون أن إجراء دراسات إضافية يبقى ضرورياً لتحديد حجم الخطر الفعلي الذي قد يشكله هذا الدور المحتمل للحشرات.

اقرأ أيضًا: