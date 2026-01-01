14 عملية زراعة أعضاء في أسبوع بمشاركة 4 متبرعين

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق المركز السعودي لزراعة الأعضاء إنجازًا طبيًا خلال أسبوع بتنفيذ 14 عملية زراعة استقبلتها مريضًا، استمدت مادتها من 4 متبرعين متوفين دماغيًا، بينما استفاد من تلك العمليات 4 أطفال يعانون من فشل عضوي.

جرت العمليات بالتعاون المشترك بين مستشفيات جون هوبكنز أرامكو الظهران، والإمام عبدالرحمن الفيصل، ورفحاء المركزي، والملك عبدالعزيز بجدة، إلى جانب مؤسسات طبية دولية، في نموذج يعكس التنسيق المتقدم بين الجهات الصحية عبر الحدود.

شملت العمليات 3 زراعات قلب كان من بينها حالة لطفل، و3 زراعات كبد استقبلت أحدها طفلًا، إضافة إلى زراعتي رئة و5 زراعات كلى. وأجريت عملية متخصصة لمريض بفشل مزدوج تضمنت زراعة كلية وبنكرياس معًا.

أشار المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي إلى أن توزيع الأعضاء تم وفق أعلى المعايير الأخلاقية والطبية بهدف ضمان العدالة، مؤكدًا أهمية التعاون الكبير بين المؤسسات والدور الذي لعبته الإخلاء الطبي الجوي في نقل الأعضاء والفرق الطبية بسرعة وكفاءة عالية.

أعرب القوفي عن تقديره العميق لعائلات المتبرعين، واصفًا قرارهم الإنساني بأنه أسهم في إنقاذ أرواح متعددة ويستحق الإشادة والتكريم.