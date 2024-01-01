بعد ضغوط ومطالبات.. إسرائيل تفتح تحقيقات جنائية بشأن هند رجب وموظفي إغاثة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة خلال آذار/ مارس 2025، بعد مراجعات أجرتها "آلية تقصي الحقائق والتقييم" التابعة له.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القرارات الجديدة شملت خمس وقائع مختلفة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين، مشيرا إلى أن التحقيقات تأتي في إطار مراجعة أحداث وقعت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ومن بين الوقائع التي تقرر التحقيق فيها، استشهاد سبعة من العاملين في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في نيسان/ أبريل 2024، رغم أن جيش الاحتلال كان قد أعلن سابقا أنه لا توجد "شبهة معقولة" بارتكاب مخالفة جنائية تستدعي فتح تحقيق في تلك القضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه خاض على مدى أكثر من ألف يوم معارك على جبهات متعددة ونفذ مجموعة واسعة من المهام العسكرية في ظروف وصفها بأنها شديدة التعقيد، مؤكدا أن التحقيق في الوقائع الاستثنائية يأتي في إطار التزامه بالقانون الدولي والقانون الإسرائيلي.

وتعود قضية هند رجب إلى 29 كانون الثاني/ يناير 2024، عندما حوصرت الطفلة داخل سيارة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة برفقة خالها بشار حمادة وزوجته وأطفالهما الثلاثة.

وخلال تلك الساعات، أجرت هند اتصالا استمر نحو ثلاث ساعات مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما كانت تطلب النجدة بعد استشهاد أفراد عائلتها داخل السيارة التي تعرضت لإطلاق نار.

وفي شباط/ فبراير 2024، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثمان الطفلة داخل السيارة بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، كما عُثر على جثماني المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين توجها لإنقاذها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعت مؤسسة "هند رجب" المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق 24 شخصا قالت إنهم متورطون في استهداف الطفلة الفلسطينية.

وأثارت القضية اهتماما دوليا واسعا، وتحولت لاحقا إلى فيلم بعنوان "صوت هند رجب" للمخرجة الفرنسية التونسية كوثر بن هنية، واستند العمل إلى التسجيلات الصوتية الحقيقية للمكالمة الأخيرة بين الطفلة والهلال الأحمر الفلسطيني.

وعُرض الفيلم لأول مرة خلال مهرجان البندقية السينمائي عام 2025، وفاز بجائزة الأسد الفضي الكبرى من لجنة التحكيم، كما رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي هذا العام.