دانا الحلاني تتزوج آلان سعد مدنياً في قبرص

وكالات /سما/

قبرص/سما- أعلنت الشيف ومنتجة المحتوى دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، توقيع عقد زواجها المدني من رجل الأعمال آلان سعد في قبرص، حيث اختارت الاحتفاء بهذه المرحلة قبل الحفل الرسمي المقرر غداً الأربعاء 19 أغسطس في محافظة فيطرون بلبنان.

ظهرت الحلاني في الزفاف المدني بجمبسوت أبيض بقطع عصرية ناعمة، مصحوباً بتسريحة شعر بسيطة وانسدالها برقة على الكتفين، ومكياج فاتح أبرز ملامحها الطبيعية، حاملة باقة ورد بيضاء. واختار سعد قميصاً أبيض مع بليزر بيج وبنطلوناً أبيض، ما أضفى تناغماً بصرياً موحداً على الثنائي.

وتضمن توثيق الحفل لقطات جمعت دانا برفقات مقربات لها أطلقت عليهنّ تسمية "الكاوبويز"، إلى جانب مشاهد رومانسية مع الخطيب وسط أجواء من الفرح واستحضار الذكريات.

عبّرت الحلاني عن استبشارها بالتاريخ المختار، قائلة إنها تفاءلت بخيره وتأمل أن تكون البداية لحياة زوجية سعيدة ومباركة.

وأفصحت عن أن فستان زفافها سيكون من إبداع المصمم العالمي إيلي صعب، مشيرة إلى أن الناتج النهائي اختلف عن تصوراتها الأولية عند تجربة التصاميم المختلفة.

حول الأغنية التي ستؤديها في حفل الزفاف، أوضحت أنها اختارتها منذ سنتين وطلبت من سعد أن يُعدّها خصيصاً لحفلها، وعندما أخبرته هذا العام بنيتها الزواج، اتجه لاستوديو التسجيل في اليوم التالي لتحقيق رغبتها.

أشادت دانا بدور شقيقتها ماريتا الحلاني في تنظيم تفاصيل الحفل والإشراف على الجدول الزمني، مؤكدة أن ماريتا ستقدم عرضاً غنائياً مميزاً خلال الاحتفالية.

عن اختيارها لسعد، قالت إنه شخص طيب القلب وعفوي وقريب للقلب، يحب تقديم الدعم للآخرين ويدعمها بشكل كبير، وهو طموح يسعى خلف أحلامه. أضافت أنهما يتشاركان الكثير من الصفات والأفكار ويتفقان بشأن كثير من الأمور ويستمتعان برفقة بعضهما.

أوضحت أنها لم تختره عن قصد دون غيره، بل تؤمن بأن لكل إنسان نصيبه، وترى أنها وآلان متشابهان جداً وتجمعهما طريقة تفكير موحدة.

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