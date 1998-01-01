فان ديزل يحدد موعد بدء تصوير الجزء الختامي من Fast and Furious

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- أعلن الممثل الأمريكي فان ديزل عن الموعد المنتظر لبدء تصوير الفصل الختامي من سلسلة "Fast and Furious"، موضحًا أن إنتاج فيلم "Fast Forever" سيبدأ في شهر ديسمبر من العام الحالي، مع ربطه هذا الإعلان بشرط أساسي يتعلق بالتزام استوديو الإنتاج بالاتفاقات المبرمة معه.

أوضح ديزل أن السيناريو الحالي للفيلم توفر معالجة بصرية قوية مع تحقيق خفض ملحوظ في الميزانية مقارنة بالجزء السابق "Fast X"، الذي بلغت تكاليف إنتاجه 379 مليون دولار. وشدد على أن الخطوة التالية تتوقف على التزام استوديو "يونيفيرسال" بما تنص عليه الاتفاقات الموقعة معه.

يُتوقع أن يعود المخرج لويس ليترير لإخراج هذا الفصل الأخير من السلسلة الشهيرة، فيما حددت جهات الإنتاج تاريخ 17 مارس 2028 لعرض الفيلم في دور السينما عالميًا. وسيختتم هذا الفيلم مسيرة سينمائية استغرقت أكثر من ربع قرن، بعد أن بدأت فكرتها الأساسية من مقال نُشر عام 1998 يتناول سباقات الشوارع في نيويورك ولوس أنجلوس، لتتطور تدريجيًا من عالم الجريمة والسباقات إلى واحدة من أبرز سلاسل أفلام الحركة والأكشن في تاريخ العالم السابع.

انطلقت السلسلة برسالتها الأولى "The Fast and the Furious" سنة 2001 من بطولة فان ديزل والممثل الراحل بول واكر، وتتابعت أجزاؤها عبر سنوات متتالية. بدأت بـ "2 Fast 2 Furious" (2003)، ثم "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006)، و"Fast & Furious" (2009)، و"Fast Five" (2011)، و"Fast & Furious 6" (2013)، و"Furious 7" (2015)، و"The Fate of the Furious" (2017)، و"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019)، و"F9" (2021)، وصولًا إلى "Fast X" (2023).

يترقب متابعو السلسلة في كل أنحاء العالم ذلك المشهد الأخير الذي سيشهد نهاية هذه الحقبة من الحركة والمغامرات، وكيفية توديع فان ديزل لهذه السلسلة الأيقونية التي أصبحت جزءًا من الذاكرة السينمائية العالمية.