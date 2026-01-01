أودي تعيد النظر في إيقاف محرك 5 أسطوانات الأيقوني

وكالات /سما/

أعلنت شركة أودي (Audi) الألمانية عن إعادة نظر جذرية في قرارها السابق بإيقاف محركها الأسطوري ذي 5 أسطوانات، مما أثار حماساً كبيراً بين محبّي المحركات الرياضية عالمياً. كانت الشركة قد اتجهت سابقاً نحو إحالة هذا المحرك بسعة 2.5 لتر تيربو (2.5 TFSI) إلى التقاعد النهائي نظراً لارتفاع تكاليف تطويره في ظل المعايير البيئية الصارمة Euro 7، غير أن تطورات جديدة فتحت الأفاق أمام استمراره.

أفاد رولف ميخل، رئيس قسم أودي سبورت (Audi Sport)، بأن التقييمات التقنية تستمر داخل الشركة لاستكشاف السبل الممكنة للحفاظ على محرك الـ 5 أسطوانات قيد التشغيل. تتضمن هذه المساعي البحث عن حلول هجينة أو توسيع نطاق استخدام المحرك عبر طرازات متعددة، بما قد يساعد في تغطية تكاليف الاستثمار والتطوير الباهظة.

يُعتبر هذا المحرك أساسياً في هوية علامة RS3 الرياضية، حيث يوفر صوتاً فريداً وخصائص أداء لا تُضاهى في فئة السيارات الرياضية المدمجة. قد تسعى أودي ومجموعة فولكس فاجن إلى خيارات استراتيجية متعددة، من بينها مشاركة المحرك مع طرازات أخرى مثل جولف R أو تطويره نحو نظام هجين ذكي يحافظ على أدائه وميزاته الصوتية.

يأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه معظم صانعي السيارات العالميين نحو التحول إلى محركات أصغر حجماً أو أنظمة كهربائية بالكامل. إذا نجحت أودي في الحفاظ على هذا المحرك الأيقوني، فستضمن الاستمرار في تقديم واحدة من أكثر تجارب القيادة الرياضية متعة في قطاع السيارات الفاخرة المدمجة، خاصة وأن توقفه كان سيشكل فقداناً واضحاً للشخصية الميكانيكية التي طالما ميّزت هذه الفئة من السيارات.

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