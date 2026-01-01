سيارات فاخرة معدلة وأسلحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

وكالات /سما/

أبوظبي/سما- تستعد مجموعة من الشركات المتخصصة للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي سينطلق خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك بأبوظبي، حيث ستعرض سيارات معدلة بتقنيات عالية وأسلحة ومعدات صيد متطورة.

تضم قائمة المشاركين شركات متخصصة في تجهيزات وإكسسوارات سيارات الدفع الرباعي والرحلات والمغامرات، بالإضافة إلى شركات في أنظمة التعليق وتجهيزات الطرق الوعرة، وشركات تعرض كرفانات وتجهيزات مخصصة للرحلات والاستخدام خارج الطرق المرصوفة.

لا يقتصر المعرض على السيارات فحسب، بل يضم أيضًا شركات متخصصة في الأسلحة ومعدات الصيد، حيث تشارك شركة كارلكس بصفتها الراعي الرسمي لقطاع الأسلحة في هذا الحدث الدولي.

وتستعد شركة كارلكس المتخصصة في تعديل وتخصيص السيارات لتقديم عرض مميز خلال فترة المعرض، حيث ستعرض سيارتين فاخرتين إلى جانب مشروع جديد لا يزال قيد التطوير.

سيكون أبرز العروض سيارة كارلكس جي-ستاليون (G-Stallion – One of One)، المبنية على أساس مرسيدس-AMG G63، والتي ستظهر للمرة الأولى عالميًا في أبوظبي. استوحت كارلكس تصميم هذه السيارة من بوغروم، وهو حصان عربي أصيل من مربط يانوف بودلاسكي، حيث تتضمن التعديلات نقوشًا وتفاصيل مصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى تصميم بارز للسقف. ستكون هناك نسخة واحدة فقط من هذه السيارة.

كما ستقدم كارلكس سيارة سفاري جراند رويال المبنية أيضًا على منصة مرسيدس G-Class للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد ظهورها العالمي الأول في مهرجان جودوود للسرعة خلال يوليو 2026. يقتصر إنتاج هذه النسخة على 25 سيارة فقط حول العالم، وتتميز بمقصورة تستخدم مواد طبيعية وألوانًا ترابية مستوحاة من أجواء نُزل السفاري الكلاسيكية.

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