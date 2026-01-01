تسجيلات استدعاء الطوارئ تكشف تفاصيل آخر ساعات الممثلة هايدن بانيتيير

وكالات /سما/

غرينفيل/سما- أوضح تسجيل صوتي لمكالمات استدعاء الطوارئ، أتاحته منصة متخصصة في الوصول إلى مثل هذه الأرشيفات، التسلسل الزمني لوصول السلطات والفرق الطبية إلى مسكن الممثلة الأمريكية هايدن بانيتيير في منطقة سكنية بمدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولينا في اليوم الذي توفيت فيه.

وأشار مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة غرينفيل إلى أن سبب الوفاة والظروف المحيطة بها لا تزال تخضع لسلسلة من الفحوصات المتخصصة والدراسات التشريحية. وأضاف المكتب أنه لا يمكن التوصل إلى استنتاجات نهائية حول أسباب الوفاة قبل استكمال جميع الإجراءات والاختبارات الطبية المطلوبة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بانيتيير تم العثور عليها في حالة فقدان الوعي الكامل، مع وجود توقف في ضربات القلب عند وصول فرق الطوارئ إلى المسكن. وتشير الوثائق الطبية إلى أن جهود الإنعاش القلبي الرئوي التي بذلتها الفرق الطبية والإنقاذية لم تؤدِ إلى استعادة الحالات الحيوية للممثلة الأمريكية.

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