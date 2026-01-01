الطرق والكبارى تطرح 4 مشروعات بـ600 مليون جنيه فى البحر الأحمر وقنا

وكالات /سما/

طرحت الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل المصرية، مناقصة عامة أمام شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات تطوير وصيانة لعدد من المحاور والطرق بمحافظتى البحر الأحمر وقنا، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه.

تستهدف الهيئة من خلال هذه المشروعات تطوير طريق مرسى علم–برنيس بأطوال مختلفة، حيث يتضمن المشروع الأول رفع كفاءة القطاع من الكيلو صفر إلى الكيلو 20 بطول 20 كيلومترًا وقيمة تأمين ابتدائي 2 مليون جنيه، فيما تستهدف المرحلة الثانية تحسين القطاع من الكيلو 20 إلى الكيلو 38 بطول 18 كيلومترًا وتأمين 2 مليون جنيه.

وتتضمن خطة التطوير كذلك رفع كفاءة القطاع من الكيلو 98 إلى الكيلو 110 من الطريق ذاته بطول 12 كيلومترًا وتأمين ابتدائي 1.9 مليون جنيه، مع استعدال المنحنيات الخطرة فى جميع القطاعات المطروحة.

يضاف إلى ذلك مشروع تطوير طريق مرسى علم–إدفو، الذى يستهدف رفع الكفاءة واستعدال المنحنيات الخطرة بالقطاع من الكيلو 71 إلى الكيلو 87 بطول 16 كيلومترًا وقيمة تأمين ابتدائي تبلغ 2.5 مليون جنيه.

وتتضمن المشروعات المطروحة أيضًا أعمال تطوير طريق القصير–قفط، حيث تستهدف الهيئة رفع الكفاءة واستعدال المنحنيات الخطرة بالقطاع من الكيلو صفر إلى الكيلو 18 بطول 18 كيلومترًا وتأمين ابتدائي قدره 3 ملايين جنيه.

وحددت الهيئة جلسات فض المظاريف الفنية للمشروعات المطروحة بمطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تعقب ذلك مرحلة تأهيل الشركات التى تستوفى الاشتراطات الفنية المطلوبة وفقًا لكراسات الشروط.

وبعد انتهاء التقييم الفنى، ستُحدد الهيئة موعد جديد لتقديم المظاريف المالية واختيار العرض الفائز بناءً على معايير المفاضلة بين الأعلى فنيًا والأقل ماليًا، وفقًا للشروط المحددة فى الطرح.

واشترطت الهيئة تأهل الشركات المتقدمة للمشروعات الثلاثة الأولى أن تكون حاصلة على تصنيف الفئة الثالثة فأعلى فى مجال أعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات، بينما طلبت من المتقدمين لمشروع طريق القصير–قفط أن يكونوا مصنفين ضمن الفئة الأولى فى التخصص ذاته.