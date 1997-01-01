شقيق ديانا ينشر مذكراته عن حياة أخته الأميرة

وكالات /سما/

سيصدر إيرل سبنسر كتاباً جديداً يتضمن ذكرياته الشخصية عن شقيقته الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، عارضاً رؤيته الخاصة لحياتها وشخصيتها.

يحمل الكتاب عنوان "أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي"، وسيطرح في المملكة المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول عن دار بنغوين مايكل جوزيف التابعة لمجموعة بنغوين راندوم هاوس. يأتي إصداره بعد نحو 30 سنة على رحيل الأميرة ديانا عام 1997.

قال إيرل سبنسر عن دوافعه للكتابة: "أريد أن أتحدث نيابة عن ديانا، وأن أفعل ذلك بطريقة إيجابية وصريحة"، مضيفاً أمله في أن يساعد الكتاب الناس على فهم شقيقته كما كانت فعلاً.

وصف الشقيق الأميرة ديانا بأنها "شخصية فريدة وحيوية، مليئة بالحب والكاريزما والشك في الذات، خاضت الحياة بكل ما لديها، وتركت العالم مكاناً أفضل بكثير، رغم رحيلها وهي لا تزال في سن صغيرة جداً".

وقال سبنسر في بيان صادر الثلاثاء إنه تلقى "سيلاً من الطلبات" لإجراء مقابلات حول حياة شقيقته مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاتها، وهو ما حفزه على توثيق ذكرياته بنفسه.

أضاف: "أقنعني ذلك بأن أدوّن أفكاري وذكرياتي بنفسي، مرة واحدة وإلى الأبد، بدلاً من أن أجد نفسي مجدداً أمام آراء الآخرين، التي يستند كثير منها إلى معلومات غير صحيحة ترسخت بمرور الوقت وكأنها حقائق".

أوضح أن الهدف من الكتاب "رواية الحقيقة عن ديانا من وجهة نظر شقيقها، تماماً كما حاولت أن أفعل عندما تحدثت في جنازتها"، في إشارة إلى كلمة التأبين التي ألقاها في كنيسة وستمنستر آبي في سبتمبر/أيلول 1997.

وتوفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997 عن عمر ناهز 36 سنة إثر حادث سيارة في باريس. كان من المفترض أن تبلغ 65 سنة في بداية يوليو/تموز من العام الحالي 2026.

كان الأمير وليام والأمير هاري، ابناها، يبلغان 15 و12 سنة على التوالي وقت وفاتها.

أعرب سبنسر عن أمله أن يلقى الكتاب اهتماماً لدى من "لا يزالون يعتزون" بذكرى ديانا، وأنه سيسعده إن شعر من كانوا صغاراً لم يتمكنوا من تذكرها في أوج حضورها "بأنهم باتوا يفهمون مَن كانت حقاً" بعد قراءة الكتاب.

وقال دانيال بونيارد، مدير النشر في بنغوين راندوم هاوس بالمملكة المتحدة: "رغم أن هذه الصفحات تتضمن معلومات جديدة ستجذب اهتماماً كبيراً، فإن القراء سيجدون فيها للمرة الأولى تكريماً يليق بالمرأة المحبوبة التي كانت الأميرة ديانا".