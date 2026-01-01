آبل توفّر تحديثات أمنية عاجلة تسدّ 30 ثغرة في أيفون وماك

وكالات /سما/

أصدرت شركة آبل ثلاث نسخ محدثة من أنظمتها العاملة تتضمن إصلاحات أمنية حرجة: iOS 26.6.1 و iPadOS 26.6.1 و macOS Tahoe 26.6.2، وذلك لمعالجة ما يقارب 30 ثغرة أمنية متنوعة تشمل الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية.

وفقًا لوثيقة الدعم الأمني الرسمية التي نشرتها آبل، يتعلق معظم الإصلاحات بـ 29 ثغرة مدرجة في نظام CVE للثغرات الموحدة. تشمل هذه الثغرات عيوبًا قد تفضي إلى تسريب البيانات الحساسة من الأجهزة وتنفيذ أكواد برمجية ضارة بشكل تعسفي، بالإضافة إلى مشكلات متعددة في النواة الأساسية للنظام ومتصفح سفاري.

استأثر محرك WebKit، وهو البرنامج الأساسي الذي تعتمد عليه كل المتصفحات على أجهزة آبل بغض النظر عن نوعها، بالنسبة الأكبر من الإصلاحات. عالجت آبل 21 ثغرة متصلة بهذا المحرك، يُرجح أن يؤدي عدد منها إلى تعطل الذاكرة أو انهيار متصفح سفاري.

أسفرت عملية الفحص الأمني عن اكتشاف 9 ثغرات إضافية من خلال نظام Codex Security التابع لشركة OpenAI، وهو ما يوضح الدور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في الكشف السريع عن الثغرات الأمنية وتسريع خطوات إصلاحها.

في السياق نفسه، عالجت آبل عيبًا في نظام الصوت كان من الممكن أن يمكّن تطبيقًا ما من الوصول إلى معلومات حساسة محفوظة على جهاز المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، أصلحت الشركة 3 ثغرات حرجة في نواة النظام الأساسية.

بخصوص أجهزة آيفون تحديدًا، عالج تحديث iOS 26.6.1 خللًا في آلية الاتصالات الهاتفية. كان هذا الخلل يمكّن أي شخص يتمتع بامتيازات خاصة داخل الشبكة من تجاوز آليات المصادقة الأمنية المعتمدة على بروتوكولات IPSec، مما يسمح باعتراض وتتبع حركة البيانات بين الأجهزة.

وصرّحت آبل بأن الثغرات المعالجة في هذه التحديثات لم تُستغل بالفعل في أي هجمات معروفة حتى وقت إصدار التحديثات، لكن الشركة تشديد على ضرورة تثبيت هذه الإصلاحات في أقرب وقت ممكن لضمان سلامة البيانات الشخصية.

تندرج هذه الإصلاحات ضمن مجموعة أوسع من التحديثات التي أدرجت آبل بعضها سابقًا في النسخ التجريبية من الأنظمة الجديدة: iOS 27 و iPadOS 27 و macOS Golden Gate.

بالموازاة، أصدرت آبل تحديثين إضافيين: iOS 18.7.10 و iPadOS 18.7.10 موجهة للأجهزة القديمة التي لا تتوافق مع الإصدارات الأحدث iOS 26 و iPadOS 26. في المقابل، لم تُصدر الشركة تحديثات مطابقة لنسختي macOS Sequoia و macOS Sonoma الموجهة لأجهزة ماك التي لا تستطيع تشغيل macOS Tahoe.

يمكن للمستخدمين تثبيت التحديثات من خلال الدخول إلى تطبيق "الإعدادات"، واختيار "عام"، ثم الضغط على خيار "تحديث البرنامج". توصي آبل بإكمال عملية التحديث في أسرع وقت ممكن لضمان الحماية الكاملة من الثغرات المكتشفة.

اقرأ أيضًا: