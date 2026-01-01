الاتحاد يتقدم على الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

وكالات /سما/

حقق فريق الاتحاد فوزًا حاسمًا على منافسه النجمة برصيد أربعة أهداف نظيفة، مما ضمن تأهله إلى دور الـ8 من بطولة كأس الملك.

وأشاد حسام عوار، لاعب الفريق الأساسي، بأداء فريقه رغم الصعوبات التي واجهتها المباراة. وقال عوار في تصريحات عقب المواجهة: «كان عليكم الفوز بهذه المباراة، والحمد لله تمكنا من تحقيق الانتصار والتأهل. الكثيرون قد يعتقدون أن الأمور ستكون سهلة، لكن الفوز في كرة القدم ليس أبدًا سهلًا، وواجهنا عددًا من الصعوبات على الملعب. الأهم أننا حققنا الهدف وأنهينا المهمة بنجاح».

تطرق عوار إلى وضع الفريق أثناء فترة الانتقالات، مؤكدًا عدم وضوح الصورة الكاملة قبل إغلاق سوق الانتقالات. وأوضح: «ما زال أمامنا وقت قبل إغلاق سوق الانتقالات، والأمور لا تزال غير محددة بشكل كامل. سنتمكن من رؤية وضعنا الحقيقي وتحديد خطواتنا المقبلة بعد انتهاء فترة الانتقالات».

وأعاد التأكيد على الطموحات الكبيرة لنادي الاتحاد. قال عوار: «دائمًا حين نستعد لموسم جديد، نسعى للمنافسة على المركز الأول والفوز بجميع البطولات. هذا هو واجبنا، وهذا ما يستحقه جماهيرنا الوفية. بإذن الله سنتمكن من تحقيق أهدافنا الطموحة».

وأشار اللاعب إلى التحديات المناخية التي يواجهها الفريق خلال هذه الفترة من الموسم. أوضح عوار: «نحتاج إلى الحصول على فترة راحة كافية لأن ظروف اللعب الحالية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، تفرض ضغوطًا كبيرة على اللاعبين وتزيد من الشعور بالتعب بسرعة كبيرة».

ختم عوار حديثه بالتأكيد على أن هدف الفريق الأساسي يبقى ثابتًا. قال: «الآن سنأخذ راحة قبل التركيز على المباراة التالية. هدفنا واحد لا يتغير: ندخل كل مباراة ونسعى للفوز، لأننا ندٍ عريق، وسنحضّر أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة ونحدد استراتيجيتنا بعناية».

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