سامسونج تُعدّ سبعة إصدارات من Galaxy S26 FE بألوان وخيارات تخزين متعددة

وكالات /سما/

ظهر هاتف Galaxy S26 FE من سامسونج مجددًا في وثيقة رسمية تابعة للشركة بولندية تتعلق بشروط خدمة Samsung Care+، الخطة التأمينية الإضافية التي تقدمها الشركة لأجهزتها، وكشفت الوثيقة عن سبعة أرقام طراز مختلفة للجهاز الجديد.

يأتي هذا الكشف بعد تسريبات سابقة شملت ظهور الهاتف على Google Play Console ومقاطع فيديو تستعرض استخدامه، وتعكس هذه الإشارات اقتراب سامسونج من الإعلان الرسمي عن الجهاز الذي نجح في اجتياز اختبارات هيئة FCC.

وفقًا للتسريبات السابقة، من المتوقع توفر Galaxy S26 FE بثلاثة ألوان مختلفة: الأخضر الفاتح والأسود والأزرق الداكن. وعند افتراض طرح الهاتف بخيارين للتخزين هما 8GB/128GB و8GB/256GB، فإن إجمالي الإصدارات المتوقعة كان يبلغ ستة فقط، الأمر الذي يرفع تساؤلات حول سبب وجود رقم طراز سابع.

ثمة عدة احتمالات تفسر الفرق في الإصدارات. قد يعود إلى توفر نسخة بشريحة SIM واحدة وأخرى بشريحتي SIM، مع توقع دعم الهاتف لتقنية eSIM أيضًا. كما قد يكون هناك نسخة Enterprise Edition مخصصة للاستخدام المؤسسي، وهي نهج اتبعته سامسونج سابقًا مع موديل Galaxy S25 FE الذي أطلقت منه نسخة بلون Jetblack وسعة تخزين محددة بـ 128GB.

أطلق خبير التسريبات Roland Quandt، الذي اكتشف ملف PDF الوثيقة الرسمية أولًا، صورتين جديدتين تُظهران لونين من الألوان الثلاثة المتوقعة للجهاز، بينما ظهر اللون الثالث في مقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت مؤخرًا.

لم تُعلن سامسونج رسميًا عن تاريخ إطلاق Galaxy S26 FE حتى الآن، لكن تجاوز الهاتف لاختبارات المراجعة التنظيمية وظهوره على منصات التطوير الموثوقة يشير إلى أن الشركة تقترب من الخطوات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي والتوفر التجاري.

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