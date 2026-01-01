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المسرح العالمي

خبر : بوتين يصف مهرجان المحيط الهادئ للمسرح بمشروع تعاون دولي ناجح

الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يصف مهرجان المحيط الهادئ للمسرح بمشروع تعاون دولي ناجح



وكالات /سما/

فلاديفوستوك/سما- أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة على مهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في نسخته الرابعة، وعدّه أحد أنجح مشاريع التعاون الإنساني على الصعيد الدولي. ووصف المهرجان بأنه حدث إبداعي فريد من نواحٍ عدة يضيف بعداً مهماً إلى الحياة الثقافية في منطقة الشرق الأقصى وروسيا ككل.

يُقام المهرجان في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وينصبّ اهتمامه على تعريف الجمهور في منطقة الشرق الأقصى بأبرز الإنتاجات المسرحية من دول حوض المحيط الهادئ وأنحاء أخرى من العالم. كما يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين الدول المشاركة. وتشارك في دورته الرابعة 13 عرضاً مسرحياً من 13 دولة، تشمل الصين والهند والبرازيل والمكسيك ومنغوليا وجنوب أفريقيا إلى جانب روسيا.

أكد بوتين في رسالته أن المهرجان يجمع بين مخرجين وممثلين وكتّاب سيناريو موهوبين من شتى أنحاء العالم، ويتيح لهم منصة للحوار المهني والتفاعل الفني المباشر. وأشار إلى أن المشاركين يستفيدون من برامج تعليمية متنوعة، وتتاح لهم فرص للتعرف على التقاليس الفنية لمدارس المسرح الوطنية المختلفة وعلى عروض أولى وإنتاجات متميزة، مما يسهم في تعزيز العلاقات المهنية والشخصية بينهم على المدى الطويل.

منح الرئيس الروسي بوتين في إطار المهرجان عدداً من الفنانين والشخصيات الثقافية تكريمات رسمية. حيث منح المخرجة آلا سوريكوفا وسام "الاستحقاق في الثقافة والفنون"، وألقى على الممثلة فاليريا لانسكايا لقب "فنانة روسيا المكرّمة"، كما كرّم ألكسندرا ريبينوك بميدالية فنية تقديراً لإسهاماتهم في المجال الثقافي.

أبلغ حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف الرئيس بوتين بخطط لافتتاح مدرسة موسيقية جديدة موجهة للأطفال في حي أكاديمغورودوك في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار جهود تطوير البنية الثقافية والتعليمية في المنطقة.

وأكد بوتين أن المجمع الثقافي الجاري تشييده في فلاديفوستوك سيشكل قطباً جاذباً للأنشطة الثقافية في الشرق الأقصى الروسي ودول المنطقة المجاورة. كما دعا النحات والفنان داشي نامداكوف الرئيس الروسي إلى مضاعفة دعم الفنانين الشباب عبر برامج مساندة مخصصة تمكّنهم من تطوير مسيراتهم الفنية والإبداعية.

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