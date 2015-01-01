«جي بي أوتو» تدخل السوق المصري برسميًا بـ «iCAUR» وأول طرازاتها V27

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت شركة جي بي أوتو دخول السوق المصري برسميًا بعلامة جديدة باسم «iCAUR»، مع إطلاق سيارة V27 الكهربائية موجهة نحو السوق المحلية بفئتين من التجهيزات.

جاء الإعلان عن طريق سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات السيارات الملاكي بالشركة، الذي أوضح أن الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من التعاون بين جي بي أوتو والعلامة الصينية «شيري»، التي بدأت الشراكة منذ 2015.

تأتي V27 كسيارة دفع رباعي تدمج التقنيات الحديثة مع أداء قوي، وتصلح للقيادة على الطرق المرصوفة والمناطق الصحراوية. تبدأ الأسعار من 1.9 مليون جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 2.15 مليون جنيه للفئة الثانية.

تتمتع السيارة بمحرك كهربائي ينتج قوة بداية بـ 185 كيلوواط وعزم 300 نيوتن متر في الفئة الأساسية، بينما تصل القوة في الفئة الأعلى إلى 335 كيلوواط وعزم 505 نيوتن متر، ما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة في 5.9 ثانية.

يعتمد الطراز على بطاريات بسعتي 20.47 و34.31 كيلوواط/ساعة وفقًا للفئة، مع دعم الشحن السريع الذي يملأ البطارية من 20% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة.

من ناحية الأبعاد، تبلغ طول السيارة 5045 ملم وعرضها 1976 ملم وارتفاعها 1894 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2900 ملم وصندوق أمتعة بسعة 715 لترًا.

توفر جي بي أوتو ضمانًا شاملًا لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر على السيارة، بينما يمتد ضمان البطارية إلى 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، وأشارت الشركة إلى نيتها طرح موديلات إضافية تحت علامة iCAUR خلال الفترة القادمة.

وحققت علامة «شيري» نجاحًا ملموسًا في السوق المصري خلال السنوات الماضية، مع تجاوز مبيعاتها 120 ألف سيارة، وتحضر حاليًا لطرح طرازات جديدة مع استمرار تجميع عدد من موديلاتها محليًا.

اقرأ أيضًا: