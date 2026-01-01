طرق تبييض الأجهزة الكهربائية المصفرة بمكونات طبيعية آمنة

وكالات /سما/

يعاني الكثيرون من تغيير لون الأجهزة المنزلية الكهربائية البيضاء مع مرور الوقت، حيث تتحول إلى درجة صفراء نتيجة تأثير العوامل البيئية والإضاءة والرطوبة. لكن يمكن استعادة بياضها الأصلي باستخدام طرق آمنة وفعالة دون الحاجة لمواد كيميائية ضارة.

قبل البدء بعملية التبييض، يجب تنظيف السطح الخارجي للجهاز جيداً باستخدام إسفنجة ناعمة مبللة بماء دافئ وصابون أطباق سائل خفيف. من المهم الحرص على عدم دخول أي سائل إلى الأسلاك الكهربائية أو فتحات التهوية، ثم يُمسح السطح بمنشفة ميكروفايبر نظيفة للتأكد من جفافه تماماً قبل المرحلة التالية.

تتمثل خطوة التبييض الأساسية في خلط أجزاء متساوية من بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3% وصودا الخبز حتى يصبح المزيج بقوام معجون الأسنان. يتميز هذا المزيج بأنه آمن تماماً ولا يسبب تآكلاً للطبقة الواقية للجهاز. يُوضع المعجون بالتساوي على المناطق الصفراء باستخدام قطعة قماش ناعمة.

بعد وضع المعجون، يتم تغليف السطح البلاستيكي بغلاف بلاستيكي عادي للمطبخ الذي يعمل كحاجز يمنع تبخر الرطوبة ويحافظ على المعجون نشطاً. يجب الضغط على الغلاف بشكل مسطح مع تجنب أي جيوب هوائية قد تسمح للمعجون بالجفاف مبكراً.

لتسريع التفاعل الكيميائي، توضع القطعة البلاستيكية المغلفة في مكان به أشعة شمس مباشرة وقوية لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات. تعمل الأشعة فوق البنفسجية كمحفز طبيعي يسرّع من فعالية البيروكسيد في إزالة التصبغات. وفي حالة الأجهزة الكبيرة التي لا تنقل بسهولة، يمكن استخدام مصباح أشعة فوق بنفسجية اصطناعي قوي بدلاً من الشمس.

بعد انقضاء وقت المعالجة، يُزال الغلاف البلاستيكي برفق ثم يُمسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة لإزالة جميع بقايا المعجون، وأخيراً يُجفف الجهاز بالكامل.

هناك طريقة بديلة تستخدم كريم بيروكسيد متخصص يتوفر في محلات مستحضرات العناية بالشعر. يتم تطبيقه بفرشاة أسنان على سطح الجهاز بعد ارتداء قفازات وحماية أي ملصقات بشريط. توضع الأداة الصغيرة في كيس محكم الإغلاق وتُعرّض لأشعة الشمس لعدة ساعات مع تدويرها كل ساعة. النتائج المحققة من هذه الطريقة تستمر من سنة إلى ثلاث سنوات قبل أن يعود البلاستيك للاصفرار مجدداً.