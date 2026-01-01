قصة المثل العربي "وافق شن طبقة".. توافق فكري خلد التاريخ

وكالات /سما/

يحكي التراث العربي قصة عريقة تجسد أعلى مثالية التوافق الفكري والروحي بين الإنسانين، تلك هي قصة المثل الشهير "وافق شن طبقة"، الذي صار بمرور القرون رمزاً للانسجام النادر والاتفاق التام بين عقليْ شخصين مختلفين التقيا على الحكمة والدهاء.

يرجع الباحث في علم اللغة والدراسات السامية والشرقية سامي أيوب عبد العزيز جذور هذا المثل إلى العصر الجاهلي قبل الإسلام، وتحديداً إلى قلب شبه الجزيرة العربية حيث عاشت القبائل العربية القديمة. بدأت الحكاية بقرار رجل عربي عاقل يُدعى "شن" في الطواف عبر القبائل حثاً عن امرأة تشاركه ذكاءه ليتخذها زوجة. رافقه في رحلته غريب، فطرح عليه شن ثلاثة أسئلة رمزية غامضة لم يفهمها الرجل، معتبراً إياها من قبيل الجهل: هل يحمل أحدهما الآخر وهما راكبان؟ وهل يأكل من يشتري محصول الزرع؟ وهل صاحب الجنازة التي تمر حي أم ميت؟

عندما وصل الرجلان إلى منزل الغريب، روى الأب لابنته "طبقة" أسئلة الضيف. ابتسمت الفتاة وكشفت عن عبقريتها بفك الشفرات: الأولى تشير إلى تبادل الحديث لقطع مشقة الطريق، والثانية للبيع وقبض الثمن، والثالثة لترك الميت وراءه يحيي ذكره. عندما سمع شن التفسيرات، أدرك بفطنته أن وراء هذه الحكمة عقلاً استثنائياً. خطبها وتزوجها، فعاد بها إلى قومه الذين دهشوا من انسجامهما وتطابق تفكيرهما، فهتفوا: "وافق شن طبقة"، لتصبح هذه العبارة مثلاً خالداً يُضرب لكل متماثلين التقيا في صفة أو فكر.

لم يقتصر التوافق الفكري على الثقافة العربية، بل عرفت الحضارة الغربية ثنائيات مشابهة. كان بيير كوري عالماً فيزيائياً فرنسياً بارزاً يبحث عن شريكة تفهمه وتشاركه شغفه العلمي، حتى التقى الشابة البولندية الذكية ماري سكلودوفسكا في باريس. لم يكن ارتباطهما عاطفياً فحسب، بل اندماجاً عقلياً كاملاً؛ عملا معاً في المختبر وتوصلا لاكتشاف الراديوم والبولونيوم، وتقاسما جائزة نوبل، ليخلد التاريخ الغربي قصة توافقهما العلمي النادر.

في المجال الفلسفي، قدم الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر والروائية والفيلسوفة سيمون دو بوفوار قصة توافق فكري غير تقليدية في القرن العشرين. عاشا معاً شريكين عقليين يقرآن مسودات أحدهما الآخر، ويتناقشان في أدق المعضلات الفلسفية، ظلا متحدين طوال حياتهما بفضل هذا الانسجام العقلي الذي جعلهما رمزاً للتلاؤم الفكري في أوروبا.

وفي تاريخ الملوكية الأوروبية، شكل زواج الملك جورج الثالث من الملكة شارلوت استثناءً حقيقياً في حقبة كانت فيها الزيجات الملكية سياسية وخالية من الانسجام. كانا يشاركان حباً عميقاً للموسيقى والعلوم والنباتات، وتحول زواجهما إلى شراكة فكرية وثقافية قادت النهضة الفنية في بريطانيا، مجسداً بذلك ذات الروح التي حملها المثل العربي القديم عبر القرون.