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الملك النرويجي

خبر : نقل الملك هارالد الخامس إلى المستشفى لمعالجة احتباس السوائل

الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الملك هارالد الخامس إلى المستشفى لمعالجة احتباس السوائل



وكالات /سما/

أوسلو/سما- أدخل الديوان الملكي النرويجي الملك هارالد الخامس إلى المستشفى مجددًا بسبب احتباس السوائل في الجسم، وسيخضع للعلاج في الوحدة الطبية لمدة أسبوعين وفقًا لما أعلن القصر الملكي يوم الاثنين 17 آب/أغسطس الجاري.

يبلغ الملك النرويجي، الذي يعتبر من أطول ملوك أوروبا خدمة، 89 سنة من العمر. وكان قد تلقى علاجًا بالكورتيزون خلال الأسابيع الماضية لمعالجة فقر الدم الانحلالي، وهي حالة نادرة تؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وتسبب التعب وضيق التنفس.

أوضح البيان الملكي أن احتباس السوائل في الجسم يستدعي المعالجة في المستشفى. وأضاف أن ولي العهد الأمير هاكون، البالغ من العمر 53 سنة، سيتولى منصب الوصي على العرش خلال فترة إجازة والده المرضية.

تعرضت العائلة الملكية النرويجية لسلسلة من الأزمات الصحية في الآونة الأخيرة. نُقل الملك هارالد إلى المستشفى في فبراير الماضي في جزيرة تينيريفي الإسبانية بعد إصابته بعدوى وجفاف. وفي عام 2024، خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء عطلته في ماليزيا.

أُدخلت الملكة سونيا المستشفى في مايو الماضي لإجراء فحوصات ومراقبة صحية بسبب مشاكل في القلب. أما ولية العهد الأميرة ميت ماريت، فقد عانت لسنوات من مرض التليف الرئوي، وهو حالة يحدث فيها تلف وندب في أنسجة الرئة، ما يجعل من الصعب على الجهاز التنفسي العمل بشكل طبيعي.

اكتُشفت إصابة الأميرة ميت ماريت بالتليف الرئوي في أكتوبر عام 2018، وتطلبت حالتها تقييد واجباتها الملكية. وتفاقمت أعراض المرض، حتى بدأت تظهر علنًا مرتدية أنبوب أكسجين. وأخضعت نفسها لاحقًا لعملية زرع رئة.

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