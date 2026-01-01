انطلاق السيارة آي كار الصينية رسميًا في السوق المصري بتقنية كهربائية متقدمة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تشهد السوق المصرية اليوم إطلاقًا رسميًا لسيارة آي كار V27 التابعة للعلامة الصينية شيري، حيث تطرحها شركة جي بي أوتو "غبور" الموزع المعتمد، في حفل تكشف مراسم عن السيارة مقررة الساعة 7:30 مساءً بمنطقة ديستريكت 5 على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

كثّفت آي كار مصر خلال الأيام الماضية حملتها الإعلانية التشويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورًا وقصصًا تمهيدية للحدث، تضمنت دعوات رسمية لحضور الكشف عن المركبة الجديدة في موعدها المحدد.

تتميز السيارة الجديدة بتبنيها نظام دفع يجمع بين المحركات الكهربائية والمحرك البنزيني، بحيث يولّد محرك بنزين توربو بسعة 1.5 لتر الكهرباء لشحن البطارية بينما تتولى المحركات الكهربائية تحريك السيارة فعليًا. يصاحب ذلك خزان وقود بسعة 60 لترًا، وتصاميم صندوقية مستوحاة من طابع المغامرات، مع تجهيزات متقدمة لراحة السائق والركاب وسلامتهم.

تطرح السيارة بنسختين: الأولى بدفع خلفي حيث يحمل محرك كهربائي بقوة 248 حصانًا وعزم 300 نيوتن متر بطارية سعة 20.47 كيلوواط/ساعة، تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة في 8.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر/ساعة. يصل مداها الكهربائي البحت إلى 95 كيلومترًا، فيما يرتفع المدى الكلي إلى 991 كيلومترًا.

النسخة الثانية توفر دفعًا كليًا عبر محركين كهربائيين يولدان قوة مشتركة تبلغ 449 حصانًا وعزمًا قدره 505 نيوتن متر، مع بطارية أكبر سعتها 34.3 كيلوواط/ساعة. تحتاج هذه النسخة إلى 5.9 ثوانٍ للتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا/ساعة، بمدى كهربائي يصل إلى 150 كيلومترًا ومدى إجمالي بلغ 995 كيلومترًا.

تُزوّد المركبة بشاشة مركزية بقياس 15.4 بوصة وشاشة عدادات بقياس 8.8 بوصات، بينما تحصل النسخ العليا على نظام صوتي من العلامة بايونير يتكون من 15 سماعة متقدمة. تتضمن قائمة المميزات كاميرات برؤية 360 درجة وأنظمة مساعدة السائق المتطورة ADAS، إضافة إلى أوضاع خاصة تشمل وضع القيلولة للسائق ووضع الحيوانات الأليفة.

جرت بالفعل تجربة نموذج آي كار V27 في السوق الإماراتي قبل عدة أشهر، حيث تعمل هناك بالفعل، وطرحت العلامة في الإمارات نسختين أخريين من سيارتها الطراز 03T بالتقنية ذاتها. من المتوقع أن يعلن الموزع الرسمي خلال حفل الإطلاق القاهري التفاصيل الدقيقة بشأن الأسعار والفئات والمواصفات النهائية للنسخة المصرية.

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