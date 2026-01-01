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حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت العشرات بينهم وزير وصحفي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت العشرات بينهم وزير وصحفي



رام الله /سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية منذ ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وفي الوقت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ويأتي اعتقال الوزير الأعور رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية، في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن اعتقال الاعور، إثر مخالفة أمر إداري .

وتركزت موجة الاعتقالات بشكل رئيسي في مناطق الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسن من بيت لحم. واكد النادي أن بعض العمليات شملت تفتيش منازل، وإتلاف ممتلكات، واحتجاز سكان لاستجوابهم في الموقع.

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