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فلوريدا: سقوط فيندمان وتقدم ووهاب رغم ملايين جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل

الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلوريدا: سقوط فيندمان وتقدم ووهاب رغم ملايين جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل



وكالات /سما/

فازت الاشتراكية الديمقراطية المعارضة لإسرائيل، أنجي نيكسون، بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات على مقعد فلوريدا بمجلس الشيوخ الأميركي، بعد فوزها على منافسها اليهودي أليكس فيندمان عضو مجلس الأمن القومي السابق، في واحدة من مفاجآت الانتخابات التمهيدية.

وفي كاليفورنيا: عائشة وهاب، التي أنفق اللوبي اليهودي ملايين الدولارات في محاولة لمنعها، في طريقها للفوز في الانتخابات الخاصة لمجلس النواب.

وستنافس نيكسون التي تعتبر أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، المرشحة الجمهورية آشلي مودي في الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وجاء فوز نيكسون خلافاً لكل التوقعات والمضاربات حتى مساء الثلاثاء والتي وضعت نسبة توقع 5% لها مقابل 95 لمنافسها. وجمعت نيكسون تبرعات تقل عن مليون دولار، بينما بلغ إجمالي ما جمعه فيندمان أكثر من 16 مليون دولار.

ويتزامن فوز المرشحة مع انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي حول الحركة التقدمية الصاعدة. ووجه السيناتور اليساري بيرني ساندرز تهنئة لها لفوزها، وأشار على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى فوزها رغم الإنفاق الكبير بنحو 16 ضعفاً ضدها.

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