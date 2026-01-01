بينيت يقلب المشهد الإقليمي: ضرب إيران رداً على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة

القدس المحتلة/سما/

قدم رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، صباح اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر لحزب "الوحدة" ملامح المفهوم الأمني للحكومة التي يعتزم قيادتها، متضمناً اعتبار قطر دولة معادية، وتحميل إيران مسؤولية أفعال حزب الله في لبنان، وإشراك مصر كوسيط رئيسي في إدارة غزة في اليوم التالي، إلى جانب مشاركة الجيش الإسرائيلي في عمليات نزع الأسلحة غير القانونية في القطاع العربي داخل إسرائيل.

يقول نفتالي بينيت: "في المستقبل القريب، ستكون قدرات الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية حتى من الأسلحة النووية ."

عرض بينيت النقاط الرئيسية للمفهوم الأمني. وهو يعتزم معاقبة إيران في كل مرة يقوم فيها حزب الله بعمل ضد إسرائيل ، مع تقديم خطة لضرب إيران بشكل دقيق من خلال توغل محدود. "سنقلب المعادلة التي وضعتها الحكومة في الشمال - إذا أطلق حزب الله النار علينا، فسنضرب إيران".

يقول المقربون من بينيت إنه خلال فترة الحكومة الانتقالية التي ترأسها، قامت إسرائيل، وفقًا لتقارير أجنبية، بعمليات لابتزاز إيران على أراضيها. كان من بينها إطلاق إيران طائرتين مسيرتين باتجاه إسرائيل. سقطت الطائرتان في الصحراء العربية، ولكن وفقًا لتقارير أجنبية، بعد 36 ساعة، تعرض حظيرة طائرات إيرانية في كرمانشاه لهجوم، كانت تحوي مئة طائرة مسيرة.

كما ألقى بينيت خطابا بعنوان "خطاب دحض المفاهيم"، فصّل فيه أربعة مفاهيم أمنية خاطئة يعتزم تغييرها في الحكومة المقبلة.

المفهوم: تحديد المعادلة التي بموجبها ستطلق إيران النار على إسرائيل رداً على الهجمات في لبنان - التصحيح: عكس المعادلة - أي إطلاق نار من قبل حزب الله سيؤدي إلى إلحاق الضرر بإيران.

المفهوم: قطر دولة معقدة - التعديل: سنصنف قطر كدولة معادية. أي شخص لا يفهم هذا بعد انتخابات أكتوبر لا يصلح لقيادة إسرائيل.

المفهوم: تكليف تركيا وقطر بحماية سكان قطاع غزة والسيطرة على مجلس السلام. التعديل: سنُخرج تركيا وقطر من غزة ونُدخل مصر بدلاً منهما، مع الحفاظ على حرية العمل في غزة. ويؤكد بينيت أن إسرائيل لن تغادر الخط الأصفر في غزة ولبنان.

المفهوم: نصف مليون قطعة سلاح غير قانونية تتداول داخل حدود إسرائيل - التعديل: تعريف التهديد بأنه أمني وليس إجراميًا، وتفعيل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، وإعلان الأماكن التي تحتوي على أسلحة مناطق عسكرية مغلقة حتى يتم تطهير المنطقة.

وقدم نفتالي بينيت الخطة الأمنية مع يائير لابيد في مؤتمر عقده حزب "معاً" في تل أبيب.