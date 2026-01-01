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التوفيق للتأجير التمويلي

خبر : بنك البركة يبدأ عرض الشراء الإجباري لـ 90% من التوفيق للتأجير غدًا

الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك البركة يبدأ عرض الشراء الإجباري لـ 90% من التوفيق للتأجير غدًا



وكالات /سما/

القاهرة/سما- ينطلق غدًا الأربعاء، خلال جلسة البورصة، عرض الشراء الإجباري الذي تقدمه بنك البركة – مصر بهدف الاستحواذ على نسبة 90% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك من خلال آلية المبادلة بالأسهم دون أي خيار نقدي.

حددت هيئة الرقابة المالية فترة سريان العرض بـ 20 يوم عمل، تبدأ من جلسة تداول 19 أغسطس 2026 وتنتهي في 16 سبتمبر من العام ذاته، مع التزام السمسرة بتنفيذ جميع الصفقات المتفق عليها خلال 5 أيام عمل لاحقة.

يستهدف العرض الاستحواذ على 329.47 مليون سهم من إجمالي رأسمال التوفيق، بحد أدنى يصل إلى 51% من أسهم الشركة. وأقرت آلية تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي التوفيق المستجيبين للعرض، حيث يحصل كل مساهم على 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال البركة مقابل كل سهم واحد يملكه في التوفيق.

ألزمت البورصة شركات الوساطة بتسجيل أوامر البيع والشراء عبر نظام العمليات الخاصة، على أن تُسجل جميع الأوامر بصيغة مفتوحة المدة. وطالبت بعدم إجراء أي تعديلات على بيانات العملاء قد تؤدي لإلغاء الأوامر قبل إتمام الصفقة.

على الصعيد المالي، حققت شركة التوفيق صافي ربح بقيمة 89.11 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 79.51 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2025. وبلغت إيراداتها المجمعة 924.39 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بـ 931.28 مليون جنيه في ذات الفترة من السنة السابقة.

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