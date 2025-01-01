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سورية تحصد ميداليات

خبر : ميرغان حجي تحقق 4 ميداليات في بطولة العالم للقوة بجنوب إفريقيا

الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميرغان حجي تحقق 4 ميداليات في بطولة العالم للقوة بجنوب إفريقيا



وكالات /سما/

جنوب إفريقيا/سما- أحرزت لاعبة المنتخب السوري للقوة البدنية ميرغان حجي إنجازًا لافتًا في بطولة العالم للشباب والشابات المقامة حاليًا في جنوب إفريقيا، عندما فازت بـ 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

توجت حجي بالذهب في منافسات الديدلفت والسكوات والترتيب العام، بينما حصلت على الفضية في منافسات البنش برس، مما يعكس أدائها المتميز عبر تخصصات متعددة في رياضة القوة البدنية.

تنحدر البطلة من مدينة الرقة، وكانت قد أضافت 4 ميداليات ذهبية إلى رصيدها في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية عام 2025، ليصل مجمل إنجازاتها العالمية إلى 4 ميداليات في هذه البطولة الدولية.

تستمر منافسات بطولة العالم للشباب والشابات حتى 29 من أغسطس/آب الجاري، بمشاركة منتخبات ولاعبين من دول عديدة.

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