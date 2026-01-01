آيسر تطلق Go Air منافسًا قويًا لـ MacBook Neo بمواصفات متفوقة

وكالات /سما/

أطلقت شركة آيسر إصدارًا محدثًا من حاسوبها المحمول Go Air يستهدف منافسة جهاز MacBook Neo المنخفض التكلفة من أبل، حيث يقدم مواصفات متقدمة في عدة جوانب مقارنة بنظيره.

يأتي الجهاز الجديد بمعالج Intel Core 5 320 من عائلة Wildcat Lake، مع 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5 و512 جيجابايت وحدة تخزين SSD. يبلغ سعر الإصدار المعروض حاليًا في السوق الصينية حوالي 5499 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل نحو 800 دولار أمريكي، لكن الشركة لم تُعلن بعد عن موعد توفره في الأسواق العالمية.

تتميز شاشة Go Air بقياس 14 إنشًا بدقة 1920×1200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتزًا وتقنية DC Dimming لتقليل الوميض. وبهذا فإنها تتفوق على شاشة MacBook Neo التي تبلغ 13 إنشًا برغم أن آبل توفر دقة أعلى تصل إلى 2408×1506 بكسل وسطوع يبلغ 500 شمعة.

على صعيد الاتصالات، يوفر Go Air منفذي Thunderbolt 4 بالإضافة إلى منفذ USB-A، بينما يضم MacBook Neo منفذي USB-C فقط: أحدهما يدعم USB 3 بسرعة 10 جيجابت في الثانية مع DisplayPort، والآخر يقتصر على USB 2 بسرعة 480 ميجابت في الثانية. يسمح هذا التصميم لجهاز أبل بدعم شاشة خارجية واحدة بدقة 4K ومعدل تحديث 60 هرتزًا.

يبدأ سعر MacBook Neo من 700 دولار للإصدار الأساسي بـ 8 جيجابايت ذاكرة و256 جيجابايت تخزين، ويصل إلى 800 دولار عند الترقية إلى 512 جيجابايت مع بقاء الذاكرة عند نفس المستوى. وبهذا يصبح حاسوب آيسر الجديد قريبًا سعريًا من النسخة المتوسطة من MacBook Neo، لكن مع توفير ذاكرة أكبر بـ 4 جيجابايت وأداة معالجة للذكاء الاصطناعي.

يعتمد معالج Intel Core 5 320 على تقنية Intel 18A ويتضمن نواتين للأداء العالي وأربع نوى موفرة للطاقة بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز. تشمل المواصفات أيضًا وحدة رسومات مدمجة ووحدة NPU متخصصة لمهام الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 16 تريليون عملية في الثانية. يستهدف هذا المعالج الاستخدامات اليومية والإنتاجية الخفيفة، تمامًا مثل معالج A18 Pro المستخدم في MacBook Neo.

على صعيد الطاقة، تُركّب آيسر بطارية بسعة 70 واط/ساعة في Go Air وتعد بعمر يصل إلى 19 ساعة من العمل المتواصل. يدعم الجهاز شحنًا سريعًا عبر USB-C بقوة 100 واط، مما يسمح بشحن البطارية إلى 50% خلال 30 دقيقة. بمقابل ذلك، يستخدم MacBook Neo بطارية بسعة 36.5 واط/ساعة وتُقدّر آبل عمرها بـ 16 ساعة من مشاهدة الفيديو أو 11 ساعة من تصفح الويب لاسلكيًا، غير أن أرقام الشركتين تعتمد على اختبارات مختلفة ما يجعل المقارنة المباشرة غير دقيقة بدون اختبار موحد للجهازين.

على الرغم من أن سعر Go Air يساوي السعر الأعلى الذي تطلبه أبل للإصدار 512 جيجابايت من MacBook Neo، فإن مواصفات آيسر توفر نقاط تفوق واضحة في الذاكرة وسعة التخزين وسرعات الاتصال ومعدل تحديث الشاشة. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الضرائب والعملات المحلية قد تؤثر على المقارنة السعرية النهائية عند طرح الجهاز في أسواق عالمية مختلفة.

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