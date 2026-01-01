وكيل صلاح يرد بسخرية على اتهامات رئيس بشكتاش بطلب عمولة 35%

وكالات /سما/

أعاد وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، إحياء قضية فشل انتقال موكله إلى فريق بشكتاش التركي، برسالة ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ردًا على اتهامات رئيس النادي سردال أدالي.

كان صلاح قريبًا من الانتقال إلى بشكتاش في صفقة مجانية عقب إنهاء عقده مع ليفربول، لكن الصفقة لم تتم، واختار بدلًا منها الانضمام إلى طرابزون سبور بعقد يتضمن راتبًا سنويًا بقيمة 17 مليون يورو تقريبًا.

وسبق لرئيس بشكتاش أن أعلن أن صلاح ووكيله وافقا في البداية على عرض النادي، وأن اللاعب أبدى موافقته حتى للفريق الفني. لكن أدالي اتهم عباس برفع مطالبه المالية بشكل كبير عقب انتشار أنباء الصفقة، وادعى أن الوكيل طالب بعمولة بلغت 35%.

قرر عباس الرد بطريقة ساخرة دون الدخول في نقاش مباشر مع رئيس بشكتاش. نشر صورة له مع صلاح وهما يتناولان الطعام في مطعم تركي، وعلق الاعب مازحًا: "من أكل الاثنين؟" في إشارة إلى الطبقين أمامهما.

استغل عباس التعليق للرد على تصريحات أدالي، قائلًا لصلاح: "لقد أكلت طبقي و35% من طبقك" في تلميح واضح إلى نسبة العمولة المتنازع عليها.

بدأ صلاح مسيرته مع طرابزون سبور بديلًا في المباراة الافتتاحية للدوري التركي أمام قاسم باشا، التي انتهت بالتعادل 1-1، واستعد للعب أول مباراة قارية له مع الفريق الجديد أمام فيرينتسفاروشي المجري في ملحق التأهل للدوري الأوروبي.

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