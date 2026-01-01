شرطيان يثيران فضيحة أمنية في أغواسكالينتيس المكسيكية

وكالات /سما/

أغواسكالينتيس/سما- أثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في المكسيك، حيث توثقت الكاميرات شرطيين من أمانة الأمن العام البلدي في محافظة أغواسكالينتيس يمارسان سلوكاً لا يتناسب مع طبيعة عملهما أثناء قيامهما بدورية ميدانية.

وبناءً على ما نقلته وسائل الإعلام المكسيكية، أظهرت اللقطات المرئية الموثقة الضابطين في موقف استثنائي محرج، الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً من الجهات الرسمية المسؤولة، إذ تمت إحالتهما فوراً إلى الإجازة القسرية عن العمل ريثما تنتهي الجهات المختصة من فحص ملفاتهما.

وجاء في بيان رسمي أصدرته أمانة الأمن العام البلدي أن الموظفين المعنيين يربط بينهما ارتباط عاطفي شخصي، غير أن هذه الحقيقة لا تخفف من الالتزامات المهنية المفروضة على كلٍ منهما، مؤكدةً أن العلاقات الشخصية لا تعني بأي حال الإعفاء من الالتزام بأعلى معايير السلوك الوظيفي والمهني المتوقعة من جميع عناصر الجهاز الأمني.

وأشارت الأمانة في بيانها إلى أن الملف الكامل للقضية سيتم تحويله إلى قسم الرقابة والشؤون الداخلية المعروف باسم "أسونتوس إنترنوس" (Asuntos Internos)، وهي الجهة المختصة بفحص مدى انتهاك الموظفين للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية، وتقييم ما إذا كان السلوك المسجل قد ألحق ضرراً بسمعة المؤسسة أو انتقص من هيبتها الوظيفية.

وأوضحت الأمانة أنها ستعلن عن نتائج التحقيقات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حال الانتهاء منها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على سلامة معايير العمل والانضباط داخل مؤسسة الأمن البلدية.

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