  1. الرئيسية
  2. منوعات

فضيحة في المكسيك

خبر : شرطيان يثيران فضيحة أمنية في أغواسكالينتيس المكسيكية

الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطيان يثيران فضيحة أمنية في أغواسكالينتيس المكسيكية



وكالات /سما/

أغواسكالينتيس/سما- أثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في المكسيك، حيث توثقت الكاميرات شرطيين من أمانة الأمن العام البلدي في محافظة أغواسكالينتيس يمارسان سلوكاً لا يتناسب مع طبيعة عملهما أثناء قيامهما بدورية ميدانية.

وبناءً على ما نقلته وسائل الإعلام المكسيكية، أظهرت اللقطات المرئية الموثقة الضابطين في موقف استثنائي محرج، الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً من الجهات الرسمية المسؤولة، إذ تمت إحالتهما فوراً إلى الإجازة القسرية عن العمل ريثما تنتهي الجهات المختصة من فحص ملفاتهما.

وجاء في بيان رسمي أصدرته أمانة الأمن العام البلدي أن الموظفين المعنيين يربط بينهما ارتباط عاطفي شخصي، غير أن هذه الحقيقة لا تخفف من الالتزامات المهنية المفروضة على كلٍ منهما، مؤكدةً أن العلاقات الشخصية لا تعني بأي حال الإعفاء من الالتزام بأعلى معايير السلوك الوظيفي والمهني المتوقعة من جميع عناصر الجهاز الأمني.

وأشارت الأمانة في بيانها إلى أن الملف الكامل للقضية سيتم تحويله إلى قسم الرقابة والشؤون الداخلية المعروف باسم "أسونتوس إنترنوس" (Asuntos Internos)، وهي الجهة المختصة بفحص مدى انتهاك الموظفين للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية، وتقييم ما إذا كان السلوك المسجل قد ألحق ضرراً بسمعة المؤسسة أو انتقص من هيبتها الوظيفية.

وأوضحت الأمانة أنها ستعلن عن نتائج التحقيقات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حال الانتهاء منها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على سلامة معايير العمل والانضباط داخل مؤسسة الأمن البلدية.

اقرأ أيضًا:

#المكسيك #أغواسكالينتيس #الشرطة #فضيحة أمنية #تحقيقات #انضباط #منوعات

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

فلسطيني أمريكي يرفع العلم الأمريكي فوق منزله في قصرة لمواجهة حصار المستوطنين

ساعات حاسمة في غزة.. الوقود ينفد وخدمات المياه والصرف الصحي مهددة بالتوقف

الأخبار الرئيسية

أيد اغتيالات إسرائيل في غزة ..سفير أمريكا في إسرائيل يصف أفعال المستوطنين بالإرهاب

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..