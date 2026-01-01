النقد الصامت في الزواج.. كيف تحمين نفسك من تصيد الأخطاء؟

وكالات /سما/

يُعرّف النقد الصامت بأنه تعبير عن عدم الرضا والاعتراض دون استخدام الكلام المباشر، بل عبر لغة الجسد من نظرات اللوم والتنهدات والتجاهل، وهو سلوك يدمر الأمان النفسي في العلاقة الزوجية ويولد الشعور بالتوتر والقلق.

تؤكد خبيرة العلاقات الأسرية سمر بليغ أن النقد الصامت أسلوب سلبي وخفي يمارسه أحد الزوجين، حيث يتابع الشريك أخطاء الآخر دون إبداء ملاحظات علنية، معتمداً على التجاهل والانسحاب العاطفي بدلاً من الكلام. وهذا السلوك يُشعر الزوجة بالتقصير والتخمين الدائم، مما يُضعف الأمان والاستقرار تدريجياً.

تشرح بليغ أن فخ تصيد الأخطاء حالة سلوكية يركز فيها الشريك بإفراط على تتبع الهفوات والأخطاء بدلاً من بناء علاقة سليمة، وغالباً ما ينبع هذا السلوك من شعور خفي بنقص الذات أو الرغبة الوهمية في إثبات التفوق والكمال.

تؤدي عملية تصيد الأخطاء والتركيز المبالغ فيه على نوايا الشريك إلى تدمير العلاقة العاطفية، فالمتصيد يبحث عن الهفوات لا الإصلاح، ويفترض سوء النية دائماً، مما يولد ضغطاً نفسياً هائلاً ويقضي على التقارب والثقة بين الطرفين.

يعتمد هذا السلوك على الانتقاد المستمر وتضخيم الأخطاء الصغيرة، فيدخل الطرف الآخر في حالة دائمة من التوتر والدفاع عن النفس، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للطاقة النفسية والعاطفية مع الوقت.

تؤكد بليغ أن النقد الصامت رسالة غير صريحة تعبر عن استياء دفين أو إحباط مكبوت، ويظهر في شكل إشارات جسدية باردة أو تجاهل متعمد، وغالباً ما ينبع من الخوف من الصراع المباشر أو الفشل في التواصل الفعال.

لحماية النفس من هذا الفخ، تقترح الخبيرة التركيز على الحقائق الموضوعية وتجنب الردود العاطفية الدفاعية، مع فهم أن نقد الشريك يعبر عن ضغوطه الخاصة ولا يقلل من قيمة الطرف الآخر.

تشدد بليغ على أن التأني والهدوء هما السلاح الأقوى للحماية، فعدم إظهار الارتباك أو الرد بانفعال يمتص حدة الهجوم ويفقد الشريك السيطرة على النقاش، وبالتالي يحافظ على الاستقرار النفسي ويمنع الوقوع في صراع عبثي.

تؤكد على ضرورة وضع حدود شخصية واضحة وحازمة، بعبارات مباشرة واضحة تؤكد عدم قبول هذا السلوك أو النقد الجارح أو التعيير المستمر، مع تجنب التبرير الطويل والنقاشات المطولة.

من الاستراتيجيات الفعالة أيضاً تجاهل الملاحظات السلبية غير المؤثرة والتركيز على الإيجابيات في العلاقة، وعدم الالتفات للإشارات غير المباشرة وعدم جعل كل موقف معركة، مما يحافظ على السلام النفسي.

تؤكد بليغ أن الحوار الصريح والصادق هو السلاح الأقوى لتجنب الوقوع في فخ تصيد الأخطاء، من خلال مناقشة المشكلة في وقت هادئ بعيداً عن لحظات الغضب، واستخدام ضمير "أنا" بدلاً من "أنت" لتقليل شعور الطرف الآخر بالهجوم.

يجب الفصل بين الشخص والسلوك، أي تفريق الزوج كإنسان عن أفعاله الخاطئة المحددة، مع تجنب كلمات مثل "أنت دائماً" أو "أنت أبداً"، وجعل النقد موجهاً لتصحيح الفعل وليس للجرح أو التقليل من قيمة الشريك.

تقترح الخبيرة المواجهة الودية الواضحة كحل أنسب لتوضيح الأمور وحماية العلاقة، بطلب توضيح صريح إن لزم الأمر لقطع الطريق على التلميحات الصامتة، مع البدء بصيغة المتكلم "أشعر" بدلاً من الاتهام المباشر، والاستماع بهدوء لرأي الشريك والبحث عن حل مشترك يرضي الطرفين.

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