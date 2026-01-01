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سانت بطرسبرغ

خبر : مشروع ترميم ضخم لشارع نيفسكي التاريخي ببطرسبرغ

الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع ترميم ضخم لشارع نيفسكي التاريخي ببطرسبرغ



وكالات /سما/

سانت بطرسبرغ/سما- تواصل سلطات مدينة سانت بطرسبرغ الروسية المرحلة الثالثة من مشروع ترميم واسع يستهدف استعادة البهاء التاريخي لشارع نيفسكي بروسبكت، الشارع الرئيسي للمدينة، من خلال ترميم واجهات المباني الأثرية الواقعة على امتداده.

بحسب بيان سلطات المدينة، اكتمل حتى الآن ترميم واجهات 54 مبنى، منها 11 واجهة لمواقع مصنفة كتراث ثقافي محمي. ويشمل البرنامج الإجمالي 87 مبنى سكنيًا في الشارع، بينها 34 مبنى حاز على تصنيف معلم معماري. وتسير أعمال الترميم في المباني المتبقية بسرعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 83.8% ومتوقع استكمالها قبل نهاية السنة الحالية 2026.

تشكل المساحة الإجمالية للواجهات المشمولة بأعمال الترميم نحو 107 آلاف متر مربع، وهي مساحة ضخمة تقارب مساحة ثلاثة مبان من مجمع متحف الإرميتاج الشهير. ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطويرية شاملة امتدت لثلاث سنوات، وقد أسهمت بالفعل في إحياء مظهر الشارع المركزي للمدينة واستعادة هويتها المعمارية الأصلية.

وفي سياق الفعاليات الثقافية في المدينة، استعاد معرض "لادوغا جثسيماني" بالمدينة تاريخ دير رقاد السيدة العذراء في ستاريا لادوغا عبر عرض تطوره من تأسيسه في القرن الثاني عشر حتى إحيائه في العصر الحديث.

كما حولت قناة "باييخالي" (لننطلق) التراث الشعبي الروسي إلى مادة إعلامية جديدة، فأطلقت مسلسل رسوم متحركة بعنوان "حكايات شعوب روسيا" يتضمن حكايات وأساطير وفولكلور الشعوب الروسية المختلفة، بالتزامن مع احتفالية عام وحدة شعوب روسيا 2026.

أطلقت منصة "يوميات بطرسبورغ" الإعلامية برنامجًا موسيقيًا خاصًا في ليلتي 3-4 و4-5 يوليو الجاري، بهدف الاحتفاء بيوم "الأسرة والحب والوفاء"، وذلك ضمن مشروعها الثقافي الشهير "الجسور المغنية".

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