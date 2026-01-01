المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: مزاعم إلغاء الإقامات وتسهيلات إيران "غير صحيحة"

ابو ظبي /سما/

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن بعض المنصات الإعلامية الموجهة تواصل نشر معلومات وصفها بـ"الكاذبة" حول دولة الإمارات، في وقت تركز فيه الدولة جهودها على متابعة التطورات الإقليمية والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.

وأوضح أن الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل الميداني والإنجازات الملموسة، بدلاً من الانشغال بالرد على الحملات الإعلامية التي تستهدفها.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من شائعات، سواء المتعلقة بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها من المزاعم، لا أساس له من الصحة، معتبراً أنها تأتي ضمن حملات إعلامية وصفها بـ"اليائسة" والهادفة إلى تشويه الحقائق.

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الحقائق والإنجازات تبقى أقوى من الإشاعات، مؤكداً أن العمل والنتائج على أرض الواقع يظلان أبلغ رداً من الضجيج الإعلامي والحملات المضللة.