  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: مزاعم إلغاء الإقامات وتسهيلات إيران "غير صحيحة"

الأربعاء 19 أغسطس 2026 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: مزاعم إلغاء الإقامات وتسهيلات إيران "غير صحيحة"



ابو ظبي /سما/

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن بعض المنصات الإعلامية الموجهة تواصل نشر معلومات وصفها بـ"الكاذبة" حول دولة الإمارات، في وقت تركز فيه الدولة جهودها على متابعة التطورات الإقليمية والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.

وأوضح أن الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل الميداني والإنجازات الملموسة، بدلاً من الانشغال بالرد على الحملات الإعلامية التي تستهدفها.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من شائعات، سواء المتعلقة بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها من المزاعم، لا أساس له من الصحة، معتبراً أنها تأتي ضمن حملات إعلامية وصفها بـ"اليائسة" والهادفة إلى تشويه الحقائق.

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الحقائق والإنجازات تبقى أقوى من الإشاعات، مؤكداً أن العمل والنتائج على أرض الواقع يظلان أبلغ رداً من الضجيج الإعلامي والحملات المضللة.

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جازان بهجوم جديد بطائرات مسيّرة

فلسطيني أمريكي يرفع العلم الأمريكي فوق منزله في قصرة لمواجهة حصار المستوطنين

الأخبار الرئيسية

أيد اغتيالات إسرائيل في غزة ..سفير أمريكا في إسرائيل يصف أفعال المستوطنين بالإرهاب

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..