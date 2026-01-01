تأجيل مباريات برشلونة وريال مدريد الافتتاحية في لاليغا لراحة لاعبي كأس العالم

وكالات /سما/

مدريد/سما- ينطلق الدوري الإسباني «لاليغا» هذا الأسبوع بداية غير اعتيادية؛ إذ ستقتصر الجولة الافتتاحية على ست مباريات فقط، مع غياب الفريقين الأكبر، برشلونة وريال مدريد، عن منافسات الأسبوع الأول. السبب المباشر يعود إلى ضرورة حماية اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم في المراحل الأخيرة من كأس العالم 2026.

تبدأ الجولة برباعية مباريات موزعة على ثلاثة أيام: ديبورتيفو ألافيس وخيتافي يوم السبت، وراسينغ سانتاندير وفياريال مع إسبانيول وليفانتي يوم الأحد. ويعود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الأولى ويستضيف إلتشي يوم الاثنين، بينما يواجه أتلتيكو مدريد مالاغا يوم الأربعاء.

أرجأت رابطة الدوري الإسباني أربع مباريات من الجولة الأولى إلى أواخر أغسطس/آب بموجب اتفاق بينها وبين رابطة اللاعبين الإسبان. الاتفاق ينصّ على فترة راحة إلزامية للاعبين الذين بلغت منتخباتهم على الأقل نصف نهائي المونديال. وحيث أن إسبانيا توجت ببطولة كأس العالم في 19 يوليو/تموز بعد فوزها على الأرجنتين، فإن لاعبين مثل لامين يامال من برشلونة ومارك كوكوريلا من ريال مدريد لن يلعبوا قبل الأسبوع الثاني من الموسم على الأقل.

سيبدأ برشلونة دفاعه عن لقب الدوري أمام إلتشي يوم 23 أغسطس/آب، ما يوفر فترة إضافية للتعافي لثمانية لاعبين من نجوم الفريق شاركوا في قائمة إسبانيا الفائزة بالكأس. وستكون المباراة الأولى لجوزيه مورينيو في فترته الثانية كمدير فني لريال مدريد أمام إسبانيول يوم 22 أغسطس/آب.

أما المباراتان اللتان كان يفترض أن يفتتح بهما الفريقان الموسم فقد نُقلتا إلى أواخر الشهر: برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو يوم 27 أغسطس/آب في ملعب كامب نو، وريال مدريد يواجه ريال سوسيداد يوم 26 أغسطس/آب في سانتياغو برنابيو.

اعترضت رابطة اللاعبين الإسبان في البداية على انطلاق الموسم في منتصف أغسطس/آب، محتجة بأن اللاعبين الذين شاركوا في المراحل المتقدمة من المونديال لن يحصلوا على فترات الراحة المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية. وبعد أشهر من النقاش، وافقت أندية الدوري الإسباني بالإجماع في 9 يونيو/حزيران على «تقسيم» مباريات الجولة الافتتاحية. واعتمد جدول الموسم في الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في 30 يونيو/حزيران، رغم امتناع ريال مدريد عن إرسال ممثلين عنه للاجتماعين.

الحل الذي تم التوافق عليه منح الأندية التي تضم لاعبين وصلوا إلى نصف النهائي إمكانية تأجيل مبارياتها الافتتاحية لمدة عشرة أيام. وترتب على هذا البداية المتدرجة أن ستقام مباريات في الدوري الإسباني في معظم الأيام بين 15 و31 أغسطس/آب، بيوم استثناء واحد فقط.

يساهم توزيع المباريات على هذه الفترة الطويلة في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الإسبانية خلال أغسطس/آب، مما يجعل إقامتها في ساعات مسائية ضرورية لأسباب تتعلق بصحة وسلامة اللاعبين.

كان أتلتيكو مدريد الأكثر تمثيلاً باللاعبين في نهائي المونديال؛ إذ كان لديه أربعة لاعبين مع إسبانيا: أليكس باينا وأليخاندرو غريمالدو وماركوس يورينتي ومارك بوبيل. كما كان لديه خمسة لاعبين مع الأرجنتين: خوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني والحارس خوان موسو وناهويل مولينا وتياغو ألمادا، رغم انتقال الأخيرين منذ ذلك الحين.

رغم أن أتلتيكو كان بإمكانه تأجيل مباراته الافتتاحية أمام مالاغا، فقد اختار الاحتفاظ بموعدها الأصلي يوم الأربعاء؛ لأن الفنان الكندي ذا ويكند سيقيم حفلات موسيقية على ملعب ميتروبوليتانو في 28 و29 و30 أغسطس/آب. ويبقى غير معروف ما إذا سيشارك أبطال العالم من الفريق، خاصة أنهم عادوا للتدريبات قبل سبعة أيام فقط من انطلاق الموسم.

أرجأت رابطة الدوري الإسباني أيضاً مباراة ريال بيتيس أمام فالنسيا إلى 25 أغسطس/آب؛ لأن جيوفاني لو سيلسو لاعب البيتيس شارك في نهائي المونديال مع الأرجنتين. وأُجّلت مباراة سيلتا فيغو وأوساسونا إلى 27 أغسطس/آب نتيجة تضرر أرضية ملعب بالايدوس، رغم أن الفريق يضم بورخا إغليسياس الذي شارك مع إسبانيا.

اقرأ أيضًا: