أردوغان يصادق على عفو مشروط عن الآلاف من مقاتلي حزب العمال

وكالات /سما/

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانوناً يتضمن عفواً مشروطاً لآلاف المقاتلين الأكراد، في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام مع "حزب العمال الكردستاني"، وفقاً لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، على أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد تأكيد مجلس الأمن القومي التركي أن الحزب حل نفسه بالكامل ونزع سلاحه.

وأقر البرلمان مشروع القانون بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي، وينص على تعليق بعض أحكام السجن الصادرة بحق أعضاء مدانين في "حزب العمال الكردستاني"، وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية بحق آخرين لمدة 5 أو 10 سنوات، وفقاً لخطورة الجريمة.

كما ينص مشروع القانون على إسقاط القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص إذا لم يرتكبوا جرائم جديدة خلال تلك الفترات. ويتضمن أيضاً تشكيل لجنة للإشراف على عملية نزع سلاح الحزب، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع المقبل.

وأعلن "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، العام الماضي قراره حل نفسه، عقب دعوة وجهها زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. ويُستثنى أوجلان وعدد من كبار قادة الحزب من العفو.

وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى بعض المقاتلين أسلحتهم في مراسم رمزية أُقيمت في شمال العراق، حيث يتمركز الحزب، كما سحب مقاتلين من بعض المواقع الرئيسية في تركيا إلى العراق.

وأدى الصراع مع "حزب العمال الكردستاني" إلى سقوط عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ثمانينات القرن الماضي.