دائرة الأرصاد: موجة حرّ تضرب فلسطين حتى السبت بارتفاع حراري 4 درجات

وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد البلاد موجة حرّ متواصلة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في جميع المناطق وارتفاع نسب الرطوبة.

بحسب التوقعات، يكون الطقس اليوم الأربعاء حارًا في المرتفعات الجبلية وشديد الحرارة في باقي الأنحاء، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وتشهد ساعات المساء والليل تحسّنًا نسبيًا حيث يصبح الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في السهول والأراضي المنخفضة.

أما يوم الخميس، فينتظر أن يشهد ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة لتتجاوز المعدل السنوي بحدود 3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة والرطوبة العالية. وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر ليصل الفائض الحراري إلى 4 درجات مئوية، وهي ذروة الموجة المتوقعة، قبل أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت لكنها تبقى مرتفعة بحدود 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين في مناطق أريحا والأغوار بصورة خاصة من أخطار موجة الحر، وأوصت بتجنب البقاء في أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والرابعة مساءً. كما نبّهت إلى خطر اشتعال النيران في المناطق التي تزخر بالأعشاب الجافة، وحذّرت من مخاطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المُغلقة.

وأوصت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول المياه والسوائل للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب مضاعفات الجفاف خلال فترة موجة الحرّ.

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