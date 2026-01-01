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واجهة سامسونج الجديدة

خبر : تسريب يكشف تصميم One UI 9.5 بتأثيرات زجاجية جديدة

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب يكشف تصميم One UI 9.5 بتأثيرات زجاجية جديدة



وكالات /سما/

بينما تستمر سامسونج في اختبار الإصدار التجريبي من One UI 9، الذي وصلت نسخته التجريبية الخامسة إلى سلسلة Galaxy S26 قبل أيام، تعكف الشركة على تطوير الإصدار الأحدث One UI 9.5، الذي من المتوقع أن يصل مثبتًا مسبقًا على هواتف Galaxy S27 القادمة.

تمكن مستخدم على منصة X من تثبيت نسخة مسربة من One UI 9.5 على جهاز Galaxy S26، مما أتاح فرصة نادرة للاطلاع المبكر على طبيعة الواجهة الجديدة وشكلها قبل الإعلان الرسمي.

تكشف لقطات الشاشة المسربة عن توجه واضح نحو تبني عناصر تصميمية زجاجية، حيث تتضمن الواجهة الجديدة مكونات ذات مظهر شفاف وزجاجي، رغم أن سامسونج لم تعتمد بشكل كامل على لغة التصميم الزجاجي التي تتبعها بعض الشركات المنافسة، خاصة الصينية منها.

تعكس هذه التطويرات استجابة سامسونج للاتجاهات الحديثة في عالم التصميم الرقمي، حيث يبدو أن الواجهة الجديدة تحاول الموازنة بين الحفاظ على هويتها البصرية المميزة واستيعاب العناصر الجمالية المعاصرة.

بالرغم من أن تفاصيل الميزات والتحسينات الوظيفية الأخرى في One UI 9.5 لا تزال غير معروفة، فإن الإطلاق الواسع للنسخة الجديدة لا يزال أمامه عدة أشهر، مما يترك لسامسونج متسعًا من الوقت للكشف عن تحديثات وتحسينات إضافية قبل الانتشار النهائي.

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#سامسونج #One UI #تكنولوجيا

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