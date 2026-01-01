إيرل سبنسر يوثّق ذكريات شقيقته ديانا في كتاب جديد الشهر المقبل

وكالات /سما/

سيصدر الكونت إيرل سبنسر، الشقيق الأكبر للأميرة ديانا أميرة ويلز، كتاباً جديداً يوثّق ذكريات حياتها وقصتها من وجهة نظره الشخصية، ليُطالب من خلاله بتصحيح المعلومات والروايات التي استقرّت في الأذهان على مدى ثلاثة عقود منذ وفاتها.

يحمل الكتاب، المُقرّر صدوره في 22 سبتمبر/أيلول المقبل عن دار بنغوين مايكل جوزيف التابعة لمجموعة بنغوين راندوم هاوس بالمملكة المتحدة، عنوان "أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي"، ويأتي بعد نحو 30 عاماً على وفاة الأميرة في حادث سيارة في باريس عام 1997 وهي في الـ 36 من عمرها.

وشرح إيرل سبنسر دوافعه لتأليف الكتاب قائلاً: "أريد أن أتحدث نيابة عن ديانا، وأن أفعل ذلك بطريقة إيجابية وصريحة". وأضاف أنه تلقى "سيلاً من الطلبات مجدداً" لإجراء مقابلات عن حياة شقيقته مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاتها، وهو ما دفعه إلى توثيق أفكاره وذكرياته "مرة واحدة وإلى الأبد" بدلاً من "أن أجد نفسي مجدداً أمام آراء الآخرين، التي يستند كثير منها إلى معلومات غير صحيحة ترسخت بمرور الوقت وكأنها حقائق".

يأمل الكونت أن يساعد الكتاب الناس على فهم شخصية ديانا الحقيقية، واصفاً إياها بأنها "شخصية فريدة وحيوية، مليئة بالحب والكاريزما والشك في الذات، خاضت الحياة بكل ما لديها، وتركت العالم مكاناً أفضل بكثير، رغم رحيلها وهي لا تزال في سن صغيرة جداً". وأعرب عن أمله أن يشعر الأجيال التي لم تتمكن من تذكّر الأميرة في أوج حضورها "بأنهم باتوا يفهمون من كانت حقاً" بعد قراءة الكتاب.

وركّز إيرل سبنسر على هدف الكتاب قائلاً: "الهدف من هذا الكتاب هو رواية الحقيقة عن ديانا من وجهة نظر شقيقها، تماماً كما حاولت أن أفعل عندما تحدثت في جنازتها"، في إشارة إلى كلمة التأبين الشهيرة التي ألقاها في كنيسة وستمنستر آبي في سبتمبر/أيلول 1997.

في تلك الكلمة التاريخية، وصف الكونت شقيقته بأنها "جوهر الرحمة والواجب والأناقة والجمال"، مضيفاً: "كانت في أنحاء العالم رمزاً للإنسانية المتفانية... وحاملة لواء حقوق من تعرضوا لأشد أشكال الظلم". كما انتقد وسائل الإعلام وصفها بأنها "أكثر شخص تعرض للملاحقة في العصر الحديث"، وتعهد بحماية الأمير وليام والأمير هاري من أن يلقيا مصيراً مماثلاً.

كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان 15 و12 عاماً على التوالي حينما وافتها الأميرة ديانا المنية، وكان يُفترض أن تبلغ 65 عاماً في الأول من يوليو/تموز من العام الجاري لو كانت لا تزال على قيد الحياة.

أما ناشره، دانيال بونيارد مدير النشر في بنغوين راندوم هاوس بالمملكة المتحدة، فأشار إلى أن الكتاب يتضمن "العديد من المعلومات الجديدة"، لافتاً إلى أنه "للمرة الأولى" سيجد القراء فيه "تكريماً يليق بالمرأة المحبوبة التي كانت الأميرة ديانا، وسيبقى هذا التكريم شاهداً عليها".

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