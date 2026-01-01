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مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في كفر مندا بأراضي الـ48

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في كفر مندا بأراضي الـ48



الناصرة /سما/

قتل شابٌ (34 عاما) وأصيب شاب آخر (37 عاما) بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا پاراضي48، الليلة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا وقتيلة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا قتلوا في جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعا متواصلا.

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