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أكثر من 100 منظمة أمريكية تطالب إدارة ترمب بالتدخل للإفراج عن الطالبة سما صافي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 منظمة أمريكية تطالب إدارة ترمب بالتدخل للإفراج عن الطالبة سما صافي



واشنطن /وكالات /

طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية ومدنية ودينية في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن الطالبة الفلسطينية الأمريكية سما صافي، المعتقلة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.

ووقعت 102 منظمة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دعت فيها الخارجية الأمريكية إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان الإفراج الفوري والدائم عنها.

وصافي البالغة من العمر 20 عاماً مواطنة أمريكية وطالبة متفوقة تدرس علم النفس في جامعة بيرزيت، واعتقلتها قوات الاحتلال خلال مداهمة منزل عائلتها في الثاني من يونيو/حزيران.

وأعربت المنظمات الموقعة عن قلقها بشكل خاص إزاء وضعها الصحي، مشيرة إلى أنها تعاني حالة صحية مزمنة ومعقدة تتطلب رعاية وعلاجاً متخصصين، ومحذرة من أن استمرار احتجازها قد يؤدي إلى تدهور خطير في حالتها.

وأكدت المنظمات أن حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج تقع ضمن مسؤوليات وزارة الخارجية، مطالبة روبيو بالتحرك لضمان إطلاق سراح صافي.

ويأتي التحرك في ظل تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة بشأن قضيتها، إذ قالت المنظمات إن آلاف الأمريكيين تواصلوا مع مسؤولين منتخبين للمطالبة بالإفراج عنها، فيما سبق لعدد من أعضاء الكونغرس، بينهم السيناتور كريس فان هولين والنائب ديريك تران، أن طالبوا الإدارة الأمريكية بالتدخل.

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