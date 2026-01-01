  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق



رام الله/ سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بقليل، الرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر  خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية  شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد المواطنين القاطنين في مناطق أريحا والأغوار من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وخطر اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جازان بهجوم جديد بطائرات مسيّرة

فلسطيني أمريكي يرفع العلم الأمريكي فوق منزله في قصرة لمواجهة حصار المستوطنين

الأخبار الرئيسية

أيد اغتيالات إسرائيل في غزة ..سفير أمريكا في إسرائيل يصف أفعال المستوطنين بالإرهاب

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..