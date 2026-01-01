طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

طهران /سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران أبلغت الوسطاء بأنها لا تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مشددًا على أن المطلوب هو إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم.

وأضاف عراقجي أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة، لكن طهران تميّز بين تبادل الرسائل عبر الوسطاء وبين الدخول في مفاوضات مباشرة. وكان قد أوضح في تصريحات سابقة أن إيران لا تجري حاليًا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن استئناف المسار التفاوضي مرتبط بشروط إيرانية.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت يتواصل فيه الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن طبيعة التفاهمات السابقة؛ إذ تؤكد إيران أن ما جرى كان «إنهاءً للحرب وليس وقفًا لإطلاق النار»، وتطالب بضمانات تمنع تجدد العمليات العسكرية.