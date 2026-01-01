ليلى زاهر وهشام جمال يردّان على جدل برنامج أنس بوخش

وكالات /سما/

ردّت الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان والمنتج هشام جمال على موجة الانتقادات التي استهدفتهما عقب حوارهما مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج "ABtalks"، من خلال صور وتصريحات أظهرت التماسك بين الزوجين.

أثار البرنامج ردود فعل واسعة في أوساط المتابعين والنقاد، حيث وجّهت انتقادات حادة للثنائي بتهم منها السطحية والتصنع في التعامل مع تفاصيل حياتهما الخاصة، إضافة إلى اعتراضات على بعض آراء هشام جمال بخصوص طريقة إدارته لعلاقته الزوجية.

خرجت ليلى زاهر بتصريح عبر حسابها على إنستغرام لتوضيح موقفها من الجدل، معربة عن استيائها من قطع أجزاء من التصريحات وتحوير السياق الأصلي للحوار.

استقبل الزوجان موجة دعم من الجمهور والعاملين في المجال الفني، الذين أشادوا برد فعلهما الاتزان والذكاء، وإصرارهما على إبراز التوافق الأسري دون الخوض في صراعات كلامية مباشرة.

آخر مشاركات ليلى زاهر كانت في مسلسل "ولد بنت شايب" الذي عُرض عام 2025، حيث جسّدت دور الفتاة "ندى" خطيبة بطل المسلسل، في قصة تدور حول الهروب من تبعات جريمة إلكترونية والتضطر للاحتماء في منزل رجل مسن بعيد عن الأنظار.

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