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تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..



وكالات /سما/

زعمت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن إيران تدرس توسيع نطاق هجماتها إلى أوروبا، إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب وشنّ هجوما جديدا على الجمهورية الإسلامية.

وبحسب التقرير، كانت القوات الإيرانية تدرس أهدافا محتملة في جنوب شرق القارة، وتحديدا في بلغاريا، بعد أن وافقت البلاد الشهر الماضي على استخدام قاعدة جوية لتشغيل طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

كما أن قبرص في مرمى النيران، بعد أن تعرضت قاعدة القوات الجوية البريطانية في أكروتيري لهجوم بطائرة مسيرة في مارس، والذي تعتقد مصادر غربية أنه إيراني ولكنه تم إطلاقه من قبل إحدى المنظمات الوكيلة في المنطقة وليس مباشرة من طهران.

وفي الوقت نفسه، تدرس طهران أيضاً إمكانية إتلاف كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر في مضيق هرمز في حالة حدوث تصعيد إضافي، مع تزايد التقييم بين كبار مسؤولي النظام بأن تجدد القتال ضد الولايات المتحدة هو مسألة وقت فقط.

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