يوتيوب توحّد معيار احتساب المشاهدات.. تسجيل فوري عند بدء التشغيل

وكالات /سما/

أعلنت منصة يوتيوب عن تغيير جوهري في آلية احتساب مشاهدات مقاطع الفيديو، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع والعشرين من أغسطس 2026. بموجب النظام الجديد، ستُسجّل يوتيوب المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو أو إعادة تشغيله، وهي خطوة موحّدة تعكس النهج الذي تتبعه منصات منافسة مثل إنستجرام وتيك توك، وكذلك تطبيق Shorts التابع ليوتيوب نفسها.

أوضحت يوتيوب أن هذا التعديل يستهدف توحيد مقاييس المشاهدة عبر صيغ المحتوى المختلفة على المنصة، وتقديم صورة أدق لمنشئي المحتوى عن حجم وصول مقاطعهم إلى الجمهور. يعكس القرار حاجة المنصة إلى إزالة الالتباس الذي نشأ من استخدام أنظمة متعددة لاحتساب المشاهدات حسب نوع الفيديو؛ إذ كانت المقاطع التقليدية تتطلب معايير قياس مختلفة عن مقاطع Shorts التي أطلقتها يوتيوب في السنوات السابقة.

في السابق، ظلت آلية احتساب مشاهدات الفيديو على يوتيوب غير واضحة بالكامل للجمهور والمحتوى، لكن الاعتقاد الشائع كان أن المشاهدة تتطلب مدة تشغيل لا تقل عن ثلاثين ثانية لكي تُحتسب كمشاهدة رسمية. أما في منصات أخرى فالمعايير تختلف؛ إنستجرام وتيك توك تسجّلان المشاهدة عند بدء التشغيل، بينما تعتمد منصة إكس معيارًا يقتضي مشاهدة الفيديو لمدة ثانيتين على الأقل.

يعني التغيير الجديد أن منشئي المحتوى قد يلاحظون ارتفاعًا في إجمالي أعداد المشاهدات المُسجلة لديهم، خاصة من يحصلون على عدد كبير من مرات التشغيل القصيرة أو يصل محتواهم إلى جمهور واسع عبر التوصيات والمشاركة. غير أن هذا الارتفاع في الأرقام العامة لا ينبغي أن يُفسّر كارتفاع مماثل في الأرباح، إذ أكدت يوتيوب أن تحقيق الدخل سيستمر في الاعتماد على مقاييس أخرى مثل المشاهدات المتفاعلة وساعات المشاهدة المتفاعلة.

مع تطبيق النظام الجديد، لن تتخلى يوتيوب عن البيانات السابقة المتعلقة بالمشاهدات. ستحتفظ المنصة بمقياس منفصل يُسمى "المشاهدات المتفاعلة" ضمن لوحة تحليلات يوتيوب، حيث سيتمكن منشئو المحتوى من الاطّلاع على بيانات المشاهدات المتفاعلة وساعات المشاهدة المتفاعلة عبر أدوات التحليل المتقدمة. يهدف هذا المقياس الثنائي إلى منح صانعي المحتوى فصلًا واضحًا بين حجم الوصول ومستوى التفاعل الفعلي مع الفيديو.

أصدرت يوتيوب تأكيدات بأن التعديل لن يؤثر في شروط الأهلية للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب (YPP)، كما لن يغيّر آلية توزيع الأرباح على منشئي المحتوى. سيظل الدخل مرتبطًا بالمقاييس المؤهلة للإيرادات وليس برقم المشاهدات الإجمالي الذي سيظهر بعد التطبيق الجديد.

يأتي هذا التغيير ضمن سلسلة تحديثات توسّعية تجريها يوتيوب على أدوات منشئي المحتوى. كانت المنصة قد طبّقت آلية مشابهة على مقاطع Shorts العام الماضي (2025)، إذ أزالت شرط الحد الأدنى لمدة التشغيل عند احتساب مشاهداتها، مما جعل طريقة القياس أقرب إلى معايير منصات منافسة. الآن، سيجري تطبيق المعيار الموحّد على مقاطع الفيديو العادية أيضًا.

تسعى يوتيوب من خلال هذه الخطوة إلى تقديم معيار عام أكثر اتساقًا عبر صيغ الفيديو المختلفة، مع الإبقاء على مؤشرات تحليلية منفصلة وتفصيلية لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لأداء مقاطعهم. يعكس القرار أيضًا سعي يوتيوب نحو الاقتراب من معايير المنصات الأخرى، ما قد يسهّل على منشئي المحتوى الذين يعملون عبر عدة منصات تتبع أدائهم بمعايير موحّدة نسبيًا.

يبدأ تطبيق النظام الجديد عالميًا في 24 أغسطس 2026، ما يعني أن القنوات والمستخدمين في جميع الأسواق سيخضعون للمعيار نفسه اعتبارًا من ذلك التاريخ. ستصبح أرقام المشاهدات العامة بعد التطبيق أكثر ارتباطًا ببدء تشغيل الفيديو مباشرة، بينما تظل مؤشرات التفاعل وساعات المشاهدة أدوات أساسية لمنشئي المحتوى لفهم أداء محتواهم وتحليل النتائج بدقة.

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