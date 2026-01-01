وزارة الرياضة تُرصد 45 مليون ريال لمعالجة متأخرات رواتب الشباب

وكالات /سما/

الرياض/سما- تنتظر خزينة نادي الشباب السعودي تحويل دعم حكومي بقيمة 45 مليون ريال من وزارة الرياضة، بهدف التخفيف من أزمة المتأخرات المالية التي أرهقت الفريق منذ فترة طويلة.

وبحسب مصادر متطلعة، يكفي المبلغ المرصود للإدارة المكلفة بقيادة النادي برئاسة عبد العزيز المالك، لتغطية رواتب ثلاثة أشهر كاملة للاعبين والملاكات الفنية والإدارية على حد سواء، على أن يتم البحث عن حل للشهرين المتبقيين في مرحلة لاحقة.

وكشفت المصادر أن تأخر عودة لاعبي الشباب من الطائف إلى الرياض، عقب خسارتهم أمام نادي الوحدة الأحد الماضي في دور الـ32 من كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين، كبَّد النادي تكاليف إضافية غير متوقعة، لكن الإدارة تمكنت من احتواء الموقف سريعًا.

وردًا على هذه الروايات، أوضح مسؤول من النادي أن الإداريين غادروا الطائف فورًا عقب المباراة، وأن الحجز كان للرحلة الأخيرة المتاحة، وأن الحافلة وصلت المطار قبل إقلاع الطائرة بـ20 دقيقة فحسب، منفيًا أن يكون هناك أي خطأ إداري في التخطيط للعودة.

غير أن عددًا من اللاعبين لم يتمكنوا من اللحاق بالرحلة المحجوزة لهم، فعادوا إلى فندقهم بالطائف، وقرر البعض منهم أداء العمرة قبل مغادرتهم على متن رحلة أخرى مساء يوم الإثنين.

وأضافت المصادر أن سند شراحيلي، مدير جهاز كرة القدم بالنادي، غادر مجموعة الفريق عبر تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، لكن النادي رفض التعليق على أسباب هذه الخطوة، سواء أكانت متعلقة باستقالته أو إقالته أو بتأخر عودة البعثة أو بنقله لقيادة فريق الشباب تحت 21 عامًا.

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