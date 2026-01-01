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تراجع الأسهم التكنولوجية

خبر : أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع وسط مخاوف من التقييمات المبالغ فيها

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع وسط مخاوف من التقييمات المبالغ فيها



وكالات /سما/

نيويورك/سما- انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء بعد تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عن مستوياتها القياسية، وسط ضغوط متزايدة على القطاع في ظل ارتفاع عوائد السندات.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% متجهًا نحو تسجيل خسارة للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 131 نقطة بنسبة 0.2%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1%.

صعدت أسهم الشركات التي حققت مكاسب قوية خلال طفرة الذكاء الاصطناعي قائمة الخاسرين. شهدت هذه الأسهم تقلبات حادة وسط تنامي المخاوف من ارتفاع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، فضلًا عن احتمالية انخفاض الطلب على الذاكرة والمعالجات ومكونات مراكز البيانات الأخرى إذا اتضح أن عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات.

انخفض سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 3.5% ليكون من أكبر الخاسرين في المؤشر، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.6% وبرودكوم بنسبة 2.2%.

رغم التقلبات الأخيرة، تحافظ هذه الأسهم على مكانتها بين أبرز الرابحين منذ بداية العام. ارتفعت قيمة سهم مايكرون بأكثر من 3 أمثالها خلال 2026.

تخضع الأسهم ذات التقييمات المرتفعة لتدقيق متزايد مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.72%، وهو مستوى أعلى بكثير من 3.97% المسجل قبل اندلاع الحرب مع إيران.

ارتفعت عوائد السندات منذ اندلاع الحرب مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، الذي يعزز الضغوط التضخمية ويزيد الضغط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. يسهم ارتفاع أسعار الفائدة بتقليل جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى، لا سيما الأصول ذات التقييمات العالية.

صعد سعر خام برنت بنسبة 0.6% إلى 91.45 دولار للبرميل، مما شكل جزءًا كبيرًا من الضغوط على عوائد السندات.

في أسواق الأسهم العالمية، جاءت المؤشرات متباينةً في أوروبا وآسيا. تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.5%، وهو انخفاض محدود نسبيًا مقارنة بتقلباته الأخيرة، نظرًا لهيمنة عمالقة التكنولوجيا سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس على السوق.

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