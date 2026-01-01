الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه : غزة تشيع شهداء مجزرة الشاطيء

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 310 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية الى استشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

ويشيع الفلسطينون اليوم الاربعاء ستة شهداء بينهم أب وابنه اغتالهم جيش الاحتلال مساء الثلاثاء في غارة على مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مقهي يعج بالمواطنين بصاروخين على الاقل ما ادى لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ونقل الشهداء والجرحى ال ١٤ إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية ان الشهداء هم :محمد حمدي المصري ونجله جهاد محمد المصري، صامد أبو جبل ، عز الدين سالم، عصام مرتجى ومحمد ناصر.

وزعم جيش الاحتلال انها استهدف ثلاثة من كوادر القسام.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عملية نسف في منطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجرى اطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية اتجاه المناطق الساحلية لمدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف شرق دير البلح وخان يونس وشرق مدينة غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي وزارة الصحة خلال ال 24ساعة الماضية ، شهيد واحد ومصابين.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1266 شهيد إضافة إلى 41200 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 813 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73400شهيد 174312مصاب.