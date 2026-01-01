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تصاميم حصرية

خبر : دار Graff تطرح مجموعة مجوهرات ألماس جديدة من لندن

الأربعاء 19 أغسطس 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دار Graff تطرح مجموعة مجوهرات ألماس جديدة من لندن



وكالات /سما/

لندن/سما- كشفت دار المجوهرات الراقية Graff عن مجموعة جديدة من التصاميم الفاخرة ضمن حملتها الإعلانية لشهر أغسطس 2026، والتي أُطلقت من لندن وركزت على قطع ألماس استثنائية بألوان أصفر وأبيض.

تعاونت الدار مع العارضة ريسلين بيبك والمصورة ليز كولينز لتجسيد هذه المجموعة، التي تجمع بين الحرفية العالية والفخامة المطلقة في كل قطعة مجوهرات.

من أبرز التصاميم سوار عريض من الذهب الأصفر والأبيض يتضمن ألماسة صفراء فريدة بقصة الزمرد تزن 40 قيراطاً، محاطة بألماسات مستديرة وأخرى بقصة الباغيت بوزن إجمالي يزيد على 45 قيراطاً، وهو متأثر بزخرفة النيفرون الهندسية.

تضمنت المجموعة أيضاً أقراط مرصعة بأكثر من 65 قيراطاً من الألماس الأصفر والأبيض المصقول بقصات بيضاوية وكمثرية متدرجة، إلى جانب طقم "Tilda's Bow" المتناسق الذي يرمز للروابط الأبدية، مرصع بألماس أصفر درجة Fancy Intense Yellow مع لمسات رفيعة بتقنية الباڤيه.

أكد فرانسوا غراف، الرئيس التنفيذي للدار، أن الألماس يملك قدرة فريدة على إثارة المشاعر، وأن هذه الحملة تعكس فلسفة Graff في تقديم مجوهرات تمثل أعلى درجات الإبداع الفني دون أي تنازلات.

من جانبها، أوضحت أن-إيف جيرارد، مديرة التصميم بالدار، أن الشغف بالأحجار النادرة يشكل المحرك الأساسي لعمل الدار، حيث يتم صياغة كل تفصيل وزخرفة بعناية كبيرة لتسليط الضوء على الجمال الفريد لكل حجر ألماس.

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