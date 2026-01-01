اختيارات ريهام عبد الغفور.. توازن ناعم بين الفخامة والرومانسية

وكالات /سما/

تستخدم الفنانة ريهام عبد الغفور المجوهرات كعنصر محوري في بناء إطلالاتها، حيث تتقن توازن تصاميم متنوعة تعكس شخصية متعددة الأوجه بين الرومانسية والفخامة. تختار القطع بدراية واضحة، منحية المجوهرات دورًا أساسيًا بدلًا من أن تكون مجرد تفصيل إضافي.

في إطلالة كلاسيكية أنيقة، اختارت ريهام طقمًا ناعمًا من دار Lina El Mawardy نسقته مع فستان أزرق نيلي. اعتمدت عقد وسوار تنس ماسي بتصميم منساب حول الرقبة، مكملةً الثنائي بأقراط ماسية بسيطة وخاتم ماسي لافت أضاف النعومة والرومانسية، ما منح الإطلالة توازنًا أنيقًا دون إفراط.

تميل ريهام حين تعتمد البدلات العصرية إلى اختيار قطع مجوهرات بارزة تحمل طابعًا فخمًا. اختارت من دار Dima Jewellery أقراط ذهبية مزركشة بحجر كريم أزرق كحلي، مجموعة بخاتم منحوت برسومات بارزة. جمعت بجرأة بين الذهبي والفضي والأحجار الملونة في تنسيق عصري يعكس مرونتها في مزج الخامات والألوان.

ظهرت ريهام بأقراط ورود متدلية رومانسية من El Mawardy مع تسريحة شعر مرفوعة، مما أبرز تفاصيل التصميم ومنح وجهها لمسة مشرقة ورقيقة. أكملت الإطلالة بخاتم وسوار من الذهب الأبيض بتصميم بسيط، ما أبقى الأقراط كعنصر أساسي في المجوهرات. يعكس هذا الاختيار قدرتها على جعل تصميم رومانسي صغير نسبيًا جزءًا أساسيًا من أناقتها.

في إطلالة شبابية مشرقة، اختارت من دار Jewelry Box مجوهرات مرصعة بالماس تتخذ شكل نجوم. ظهرت بأقراط ماسية متدلية تنتهي بنجوم صغيرة، مع خواتم تحمل الفكرة ذاتها، بعضها بتصميم نجمي مفتوح وآخر يتضمن ماسة كبيرة على شكل قلب. جمعت بين قطع متعددة دون مبالغة، معتمدة على النجوم والماس عنصرًا مشتركًا يجمع المجوهرات.

نسقت ريهام أقراطًا ماسية طويلة ومتدلية مع فستان أخضر فاتح، مكملةً الإطلالة بسوار ماسي مفتوح بسيط من El Mawardy. يعكس هذا التنسيق أسلوبها المميز: قطعة رئيسية لافتة تؤدي دور البطولة، مع قطع أبسط تحقق التوازن دون منافسة القطعة الأساسية.

في إطلالة جريئة، ابتعدت ريهام عن الماس الناعم واتجهت إلى سلسلة ذهبية ضخمة من دار M Collection by Michella مع بدلة بيضاء. نسقتها مع خاتم ذهبي وسوار ملفوف بطريقة دراماتيكية، ما جعل المجوهرات تبدو جزءًا أساسيًا من تصميم اللوك وليس مجرد تفصيل. حقق الجمع بين البيضاء والذهب الأصفر تباينًا كلاسيكيًا جذابًا مع لمسة عصرية وجريئة.

يكشف أسلوب ريهام عبد الغفور في اختيار المجوهرات عن فهم عميق لكيفية توظيف كل قطعة بما يخدم الإطلالة الكاملة. تجيد التنقل بين الأساليس المختلفة، من الناعمة الرومانسية إلى الجريئة الفاخرة، محافظة دائمًا على التوازن الذي يجعل أناقتها الشخصية هي المسيطرة.