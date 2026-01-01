استطلاع قناة مؤيدة لنتنياهو : الليكود يتصدر بـ32 مقعدًا وكتلة اليمين تصل إلى 63

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد نشرته القناة 14 الإسرائيلية المؤيدة لنتنياهو تقدمًا واضحًا لحزب الليكود، الذي حصل على 32 مقعدًا، بينما جاءت قائمة «يشَر» بزعامة غادي أيزنكوت في المرتبة الثانية بـ24 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصلت شاس على 10 مقاعد، و«الديمقراطيون» على 9، بينما نالت «عوتسما يهوديت» 8 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراه» 7 مقاعد لكل منهما. كما حصل كل من الصهيونية الدينية، وحزب نفتالي بينيت، والقائمة العربية الموحدة (رعام) على 6 مقاعد، بينما حصل تحالف «حداش-تعال» على 5 مقاعد.

وبحسب توزيع المقاعد، تصل كتلة اليمين إلى 63 مقعدًا مقابل 46 لكتلة اليسار، فيما تحصل الأحزاب العربية على 11 مقعدًا.

وفي ما يتعلق بمن هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، يتقدم نتنياهو بفارق كبير، إذ حصل على 55% مقابل 35% لغادي أيزنكوت، و6% لنفتالي بينيت، و3% لأفيغدور ليبرمان، و1% لبيني غانتس.

وفي مواجهة مباشرة بين نتنياهو وأيزنكوت، يتقدم نتنياهو أيضًا بنسبة 55% مقابل 45%.