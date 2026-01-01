  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع قناة مؤيدة لنتنياهو : الليكود يتصدر بـ32 مقعدًا وكتلة اليمين تصل إلى 63

الأربعاء 19 أغسطس 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع قناة مؤيدة لنتنياهو : الليكود يتصدر بـ32 مقعدًا وكتلة اليمين تصل إلى 63



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد نشرته القناة 14 الإسرائيلية  المؤيدة لنتنياهو تقدمًا واضحًا لحزب الليكود، الذي حصل على 32 مقعدًا، بينما جاءت قائمة «يشَر» بزعامة غادي أيزنكوت في المرتبة الثانية بـ24 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصلت شاس على 10 مقاعد، و«الديمقراطيون» على 9، بينما نالت «عوتسما يهوديت» 8 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراه» 7 مقاعد لكل منهما. كما حصل كل من الصهيونية الدينية، وحزب نفتالي بينيت، والقائمة العربية الموحدة (رعام) على 6 مقاعد، بينما حصل تحالف «حداش-تعال» على 5 مقاعد.

وبحسب توزيع المقاعد، تصل كتلة اليمين إلى 63 مقعدًا مقابل 46 لكتلة اليسار، فيما تحصل الأحزاب العربية على 11 مقعدًا.

وفي ما يتعلق بمن هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، يتقدم نتنياهو بفارق كبير، إذ حصل على 55% مقابل 35% لغادي أيزنكوت، و6% لنفتالي بينيت، و3% لأفيغدور ليبرمان، و1% لبيني غانتس.

وفي مواجهة مباشرة بين نتنياهو وأيزنكوت، يتقدم نتنياهو أيضًا بنسبة 55% مقابل 45%.

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

غزة وإيران واتفاق مكة.. ملفات مصيرية على طاولة أردوغان وترامب

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جازان بهجوم جديد بطائرات مسيّرة

الأخبار الرئيسية

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

تصعيد جديد: إيران تدرس توسيع هجماتها الصاروخية نحو أوروبا وتهديد كابلات الإنترنت في مضيق هرمز..

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..

مخطط E1 ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ ..عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية وسط تحذيرات من تداعيات سياسية واستراتيجية خطيرة