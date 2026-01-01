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خبر : حفيدتا الملك عبدالله والملكة رانيا في أول إطلالة لهما

الأربعاء 19 أغسطس 2026 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفيدتا الملك عبدالله والملكة رانيا في أول إطلالة لهما



وكالات /سما/

عمّان/سما- شاركت الملكة رانيا صورًا عائلية دافئة من أول ظهور علني لحفيدتيها التوأمتين تاليا ورانيا، ابنتي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، وظهرت فيها وهي تحمل إحدى الطفلتين بينما يحمل الملك عبدالله الثاني الأخرى.

في الصور، ظهرت التوأمتان برقة ونعومة في ملابسهما الأولى. ارتدت إحداهما بدلة نوم زرقاء مزينة بطبعات زهرية بيضاء وصفراء، مع قبعة بيج مخصصة للمواليد، ولُفّت ببطانية وردية فاتحة. بينما ظهرت الأخرى بملابس وردية فاتحة مخططة بالأبيض، وقبعة بنفس اللون والنقشة، ملفوفة ببطانية بيج.

تأتي هذه الصور بعد أيام قليلة من ولادة التوأمتين في الـ 14 من آب/أغسطس، لتصبحا أصغر حفيدتين للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

علّقت الملكة رانيا على الصور بقولها: "الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان، نورت العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. مبارك لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء الله".

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